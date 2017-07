«Este verano tenemos un 80% menos de alumnos en la autoescuela» Un alumno practica con exámenes teóricos de conducción en la autoescuela Gran Vía. :: jorge rey Las academias cacereñas sufren un importante descenso de la actividad por la prolongada huelga de examinadores de tráfico FRANCIS GONZÁLEZ CÁCERES. Miércoles, 26 julio 2017, 07:31

Los examinadores de tráfico se encuentran en huelga desde el pasado mes de junio con paros todos los lunes, martes y miércoles hasta el 31 de julio. El objetivo de su protesta es lograr un complemento económico que pactaron con la Dirección General de Tráfico en 2015. Las consecuencias de la huelga afectan de forma contundente a las autoescuelas, que han perdido alumnos ante la perspectiva de no poder examinarse. Es el caso concreto de Zona 30, la academia cacereña que cifra en un 80% la pérdida de alumnos registrada este verano en comparación con el pasado año, según explica su director, Alberto Rey.

En Cáceres han ejercido su derecho a la huelga cuatro de los seis examinadores que componen este área de Tráfico.

«La primera pregunta que hace la gente cuando viene a apuntarse a la autoescuela es si se van a poder examinar en verano», explica Rey. «Nuestra respuesta es que les prepararemos y tramitaremos todo con normalidad, pero lo que no sabemos es cómo les puede afectar la huelga de Tráfico. El problema consiste en que los examinadores se designan para un determinado día. Ahora tiene que coincidir la suerte de que el día que te toque hacer la prueba te asignen a uno de los dos que no ejerce el derecho a huelga. También está la opción de hacer el examen en jueves o viernes, que no hay paros, pero eso depende de Tráfico exclusivamente».

Otro profesor de autoescuela, que prefiere no revelar su identidad, incide en que los paros de examinadores han hecho daño al sector en «la época más fuerte del año», que es el verano.

«Tenemos menos alumnos porque entre la huelga de los examinadores y las vacaciones de Tráfico hay muchos usuarios a los que no les va a dar tiempo a sacarse el carné en verano, que es la única fecha que tienen disponible para ello», expone con tono de indignación. Asimismo, este preparador recuerda que no solo están en juego los carné de conducir comunes (licencia tipo B), sino que también los exámenes para circular con vehículos profesionales, como autobuses o camiones, sufren las consecuencias de la huelga.

En la autoescuela Gran Vía ofrecen una versión similar a la de Zona 30. «Ha habido menos alumnos en lo que va de temporada». Es destacable que los profesores de este centro «cogerán vacaciones poco a poco», según comenta una empleada, pues el verano es temporada alta para esta materia. Sobre si esperan noticias de Tráfico aclaran que las últimas fechas que anunciaron para los exámenes fueron el 14 de julio y el 16 de agosto, aunque el día 2 de agosto está fijada una convocatoria extraordinaria de examen teórico.

«A nosotros directa o indirectamente no nos están dejando trabajar», denuncia Rey en alusión a los funcionarios de Tráfico. «La huelga es un derecho, pero los que vamos a sufrir las consecuencias somos nosotros, las autoescuelas que prestamos un servicio que es fundamental», opina.

La totalidad de autoescuelas con las que se ha puesto en contacto este diario coinciden en que sus alumnos que aún no han empezado con las prácticas de circulación postergan esa decisión a causa de la incertidumbre generada por la huelga sobre las fechas de exámenes. Por otro lado, una mayoría de los que ya han comenzado con ellas las han interrumpido para no hacer más de las necesarias.

La provincia de Cáceres se compone de seis centros para pruebas de circulación: Plasencia, Navalmoral de la Mata, Trujillo, Coria y dos en Cáceres. Las fechas de los exámenes de cada centro se adjudican de forma rotatoria.

La entidad con la mayor red de autoescuelas de España, el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), calcula que si la huelga de examinadores de Tráfico continúa en el mes de septiembre más de 130.000 personas en toda España no podrán conseguir su permiso de conducción.

Asimismo, la entidad catalana recuerda que esta huelga afecta a la viabilidad económica de más de 9.000 autoescuelas que dan trabajo a unas 40.000 personas en toda España.