«Se venden banderas de España como cuando ganamos el Mundial» 00:49 A la izquierda, dos cacereños muestran la bandera de España en un bazar. A la derecha, una mujer cuelga una bandera en un balcón. / J. Rey Balcones cacereños lucen la enseña nacional de cara al 1-O FRANCIS GONZÁLEZ Sábado, 30 septiembre 2017, 00:04

No debería ser extraño, pero muchos cacereños muestran su asombro al ver la calle San Pedro de Alcántara con numerosas banderas de España que cuelgan de los balcones de los edificios de esta vía pública. «Será por lo de Cataluña», le justifica una mujer que pasea por la calle a su acompañante. El caso es que lo habitual es ver las enseñas nacionales cuando España participa en algún evento deportivo a nivel internacional y el despliegue que se puede ver hoy en las calles es muy similar. Lo corrobora el dependiente de un bazar, que prefiere no revelar su identidad. «Se venden banderas de España como cuando ganamos el Mundial», expresa el vendedor de origen oriental mientras reconoce que en su comercio no es posible encontrar una estelada, la bandera independentista catalana.

La misma respuesta esgrimen las dependientas de otros bazares consultados por HOY. «Tenemos la de España y la de Extremadura, la de Cataluña no la vendemos», reconoce Chuan Yan Lin detrás del mostrador de la tienda Rafa y Nieves. Por su parte, Jing, del bazar Nuevo Pekín, afirma que venden banderas de todos los tamaños, también banderines, con mástil e incluso para el coche. Precisamente, dos clientes compran dos enseñas para colgar de sus balcones en ese instante. Son Carmen Cortés y José Utrera, dos cacereños que coinciden en que «ahora es el momento de demostrar lo que es nuestro país y estar unidos».

En el coche

Por la avenida Virgen de la Montaña circula un vehículo que aparca a pocos metros de la Subdelegación del Gobierno. Luce en la antena un banderín y del retrovisor interior del coche cuelgan unos dados con los colores de España, además de tener dos banderas recién compradas que aún están dentro de los plásticos sobre el salpicadero del coche. El conductor es un Policía Nacional, ya jubilado, llamado Antonio Bravo, que admite que siempre lleva los colores rojo y amarillo en alguna prenda de su ropa y que ha colocado la enseña en la antena de su coche estos días.

La espontaneidad de esta conversación se ve interrumpida de repente por una voz que exclama «¡Algunos llevan la bandera en la ropa, pero otros la llevamos en el corazón!». El responsable de esta frase es Juan Antonio Macías, un cacereño que debe rondar los 50 años y que admite que «si tuviera que sacarla, la colocaría todos los días» en su balcón y «no solo por el fútbol y ahora por Cataluña».

Está claro que el problema secesionista catalán ha traspasado las fronteras de esta comunidad autónoma y la respuesta más espontánea de algunos ciudadanos consiste en colocar banderas en sus ventanas para que luzca la rojigualda.