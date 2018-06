Los vendedores no se resignan a Vegas del Mocho y piden trasladar el mercado 01:29 Aspecto de una de las calles del mercado franco de Vegas del Mocho, ayer a media mañana. :: / LORENZO CORDERO Mantienen que Nuevo Cáceres es la ubicación ideal y lamentan que el Ayuntamiento se haya olvidado de la promesa que les hizo MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Miércoles, 27 junio 2018, 21:31

El kilo de nectarinas se pagaba hoy a noventa céntimos y el de tomates, a un euro. Miércoles. Once de la mañana. Día de mercado franco en Vegas del Mocho. El movimiento en este polígono situado entre la cárcel vieja e Induyco es incesante. Pero, según los vendedores ambulantes, la afluencia de público no es la suficiente. Y los clientes ya no compran tanto como antes. Desde que el Ayuntamiento trasladó el mercadillo a esta ubicación –provisional, según se dijo en su momento– desde Ronda de la Pizarra en el año 2012 sus ventas se han reducido a la mitad, estiman.

Han transcurrido ya seis años. Y ellos no se resignan a quedarse en Vegas del Mocho. Están sorprendidos por las declaraciones realizadas el pasado lunes por Montaña Jiménez, concejala de Medio Ambiente, Infraestructuras Estratégicas y Servicios Públicos. Según Jiménez, tanto comerciantes como consumidores se han adaptado ya a Vegas del Mocho y el Consistorio no contempla ahora un posible traslado de los puestos a medio plazo. Lamentan que el Ejecutivo se haya olvidado de la promesa que les hizo en su momento: buscar una nueva ubicación.

José Manuel Morán fue uno de los portavoces de los vendedores durante las negociaciones que mantuvieron con el Ayuntamiento por el cambio de ubicación. Vegas del Mocho nunca les gustó. Ahora tampoco. «No estamos nada conformes con este sitio. Solo sobrevivimos. El mercado ha caído en picado desde que estamos aquí. Que hablen con las amas de casa. Ya no vienen a llenar el carro. En el Ayuntamiento no nos han hecho caso y el tiempo ha hecho que nos aburramos», relata con detalle Morán.

Otro de los interlocutores durante del conflicto surgido en 2012 –hubo plantes de los vendedores como medida de protesta por el traslado– fue Emilio Santos. «Vegas del Mocho es un tostadero en verano. ¿Quién va a venir aquí?», resume. Ambos, Santos y Morán, recuerdan que el colectivo quiere irse a la zona de Nuevo Cáceres, en unos terrenos situados detrás de la comisaría de la Policía Nacional.

«Desde que vinimos aquí perdimos más del 50 % delas ventas» GERARDO VASCO, VENDEDOR

«El mercado nunca ha tenido un sitio como este; me gusta mucho» JULIA RIVERO, CONSUMIDORA

«Ya estamos habituados a este lugar, al principio lo notamos» FERNANDO SOLANO, VENDEDOR

«Cuando llueve no venimos y cuando hace calor tampoco; está muy lejos» LOLI OJALVO, CONSUMIDORA

«Seguimos esperando una ubicación nueva; la alcaldesa nos lo prometió» GUILLERMO PACHECO, VENDEDOR

Mientras tanto, la opinión de los consumidores está dividida entre quienes destacan que el mercado ha ganado en amplitud, comodidad y aparcamiento y entre los que consideran que está demasiado alejado del centro y que las conexiones en autobús no son las suficientes.

Genaro Vasco, de Aljucén, vende quesos y embutidos. «Vegas del Mocho es un desastre. Desde que vinimos aquí perdimos más del 50 por ciento de lo que se vendía allí. Y no nos recuperamos. Es más, la cosa cada vez va peor. La gente viene de paseo, a mirar. No pueden cargar porque tienen que coger el autobús o venir en coche. ¿Te imaginas a una persona mayor con el carro lleno de fruta y queso en el autobús?», se pregunta esta vendedor.

Los consumidores

Julia Rivera tiene 88 años y reside en la Plaza de Santiago. A ella le encanta Vegas del Mocho, hasta donde se desplaza cada semana en su moto de cuatro ruedas. «Sitio como este no ha tenido el mercado nunca. A mí me gusta mucho porque hay mucho espacio», resuelve.

A media mañana en el puesto de frutas José Manuel Prado, de Aceuchal, quedan ya pocas existencias. El día ha ido bien. «El problema que tenemos aquí es que estamos más alejados del centro y a la gente mayor le cuesta mucho coger el bus para venir e irse cargada con los carros. Viene gente, pero no tiene nada que ver con el otro sitio», dice en referencia a Ronda de la Pizarra, donde el mercado estuvo 13 años y fue trasladado por las molestias que ocasionaba a los vecinos. «Hemos perdido la mitad de público. Queremos algo más céntrico», añade.

Mientras tanto, Fernando Solano, que atiende el puesto de embutidos Alvarado, apuesta por quedarse en Vegas del Mocho. «Ya estamos habituados a este sitio. A la gente no le gustan los cambios, deja de venir y perdemos clientela. Al principio lo notamos mucho», recuerda.

No opina lo mismo Guillermo Pacheco. «Seguimos esperando una ubicación nueva. La alcaldesa nos lo prometió en las vísperas de las últimas elecciones. No ha prometido lo que cumplió», se lamenta tras su puesto. «En Ronda de la Pizarra un día malo hacía de caja 700 euros; aquí uno bueno hago 450», zanja.

Loli Ojalvo, vecina del barrio de Llopis Ivorra, se desplaza en bus hasta Vegas del Mocho. Antes, cuenta, tenía el mercado mucho más cerca de casa. Este miércoles compartió jornada de compras con sus hermanas. «Creo que está muy lejos. Cuando llueve no venimos y cuando hace calor tampoco». Palabra de clienta.