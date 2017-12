Vecinos y negocios se movilizan por el arreglo de la avenida Virgen de la Montaña 1 Piden al Ayuntamiento una reforma integral de la vía ante su deterioro y sus deficientes servicios y preparan una concentración testimonial MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 27 diciembre 2017, 08:44

Los vecinos y negocios de la avenida Virgen de la Montaña quieren que el Ayuntamiento les escuche. Creen que la situación de deterioro de una de las arterias más importantes de la capital cacereña merece que se tomen medidas. No es un problema de aceras en mal estado, pavimento con baches o que la red de saneamiento necesite mejoras. Sostienen que se trata de un cúmulo de deficiencias que es fácil observar con un simple paseo. Por eso están dispuestos a alzar la voz y a reclamar que se les tenga en cuenta. De momento, ya se prepara una concentración que permita visualizar ese malestar y que no renuncian a movilizarse. La convocatoria está prevista el viernes por la mañana en el bulevar.

«Se están realizando obras de saneamiento, abastecimiento y peatonalización en calles que no tienen ni el tráfico ni la concurrencia de personas que ésta», se queja Fernando García Figueroa. Es el promotor y portavoz del colectivo de vecinos y comerciantes de la zona. Su voz, es sin duda, la que más se escucha, pero no la única.

«Creo que cualquier persona que se mueva habitualmente por aquí estará de acuerdo en que la calle se arregle. Es una necesidad. Solo hay que mirar cómo están el acerado o la propia vía», apunta Beatriz Málaga. La responsable de pastelería La Guinda pone el acento también en la situación del saneamiento, que ya ha generado problemas en anteriores ocasiones y que en opinión del portavoz del colectivo requiere de un proyecto de intervención. En esa línea se baraja la idea de actuar por su propia cuenta si desde el Ayuntamiento no se obtiene respuesta.

Los residentes se plantean dar un paso más y dejar en manos de un ingeniero la redacción de ese proyecto de renovación de las redes de alcantarillado y de abastecimiento. Posteriormente, ya con ese documento técnico sobre la mesa, se trasladaría la propuesta al Consistorio para que incluyese esa actuación en el listado de inversiones.

Por el momento no se ha tomado ninguna decisión en este sentido. Tampoco por parte de la empresa concesionaria. Canal Gestión Cáceres ha ejecutado o va a ejecutar obras de mejora en zonas como Obispo Ciriaco Benavente, Antonio Hurtado, Moctezuma, San Francisco, Aldea Moret... El nombre de Virgen de la Montaña no ha salido. Sí se llegó a barajar una intervención en el pavimento en la anterior etapa de Gobierno del PP. Se contempló la opción de recurrir al contrato de mantenimiento de vías públicas, aunque finalmente no se concretó.

«No solo son las aceras o la calle, mire ahí», destaca Susana Lin. Deja de atender por un momento al público en la multitienda Tahona de la Montaña y observa con preocupación lo que queda de un árbol roto junto a un alcorque en pésimo estado. A su lado aparece la rueda de un coche aparcado. Susana Lin lamenta que ya ha habido conductores que se han dejado los neumáticos de sus vehículos allí, ya que ese trozo de tronco partido actúa como si fuera un cuchillo sobre las ruedas. «El problema es que el conductor no lo ve», explica.

«Aquí se produce una situación de abandono que merece una respuesta. Se está realizando parcheos en las aceras y en el pavimento solo para evitar que alguien sufra una lesión y exija responsabilidades», sugiere Fernando García Figueroa. Cree que más allá de los intereses de residentes y vecinos está el hecho de que Virgen de la Montaña «es la segunda vía más importante» de la ciudad y además sirve de conexión entre los dos hospitales. Solo por ello, y para evitar que los enfermos que se trasladan en ambulancia sufran los baches que hay, ya «habría que hacer algo», resume. La concentración del día 29 será «un breve acto», de carácter «testimonial», según la convocatoria difundida.