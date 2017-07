Vecinos de Mejostilla reclaman que la limpieza se haga en horario de mañana Operarios de limpieza en una de las zonas que componen la Mejostilla en foto de archivo. :: hoy Cuatro asociaciones vecinales registran un escrito en el Ayuntamiento para que Conyser cambie los turnos FRANCIS GONZÁLEZ CÁCERES. Viernes, 28 julio 2017, 08:15

Los habitantes del Residencial Gredos, Montesol II, Ronda, Vegas del Mocho y Montesol-Ronda Norte critican que el estado de sus calles, parques y jardines no es el deseable durante la mañana porque los servicios de limpieza trabajan en la zona solo en horario de tarde. «Que los servicios que se nos prestan a los vecinos de Mejostilla sean eficientes» es la principal demanda que realizan las cuatro asociaciones de vecinos de la barriada sobre la limpieza urbana a través de un escrito registrado en el Ayuntamiento el pasado lunes.

Aunque solo se trata de una de las reclamaciones, hacen énfasis en la suciedad que presentan los parques y zonas infantiles cuando los padres y madres llevan a sus niños por la mañana y encuentran la zona «llena de latas, botellas y bolsas vacías». Durante la noche se concentran allí grupos de personas para mantener tertulias y consumir bebidas y aperitivos, explica Jacinto Mellado, presidente de la Asociación de Vecinos La Mejostilla. El escrito de denuncia presentado por los vecinos critica el incivismo de estos ciudadanos, pero aclara que los padres de los más pequeños que acuden a los parques durante la mañana no se encontrarían la zona en ese estado si la concesionaria de limpieza actuara a primera hora del día, como sucede en otros barrios de la ciudad.

La situación de suciedad durante la mañana se extiende también al resto de calles de la barriada, especialmente en «zonas próximas a la actividad comercial» y donde hay tráfico importante de personas durante la tarde y la noche, expresan en el comunicado las cuatro asociaciones de vecinos. No obstante, Mellado no critica el servicio de limpieza, pero lo considera «ineficaz porque los vecinos no se encuentran las calles limpias cuando deben hacerlo».

Hasta el momento, nadie se ha puesto en contacto desde el Consistorio con el presidente de la Asociación de Vecinos La Mejostilla. El escrito registrado también se le remitió a Conyser, la empresa concesionaria de la limpieza en Cáceres.

El director de operaciones de Conyser, Jesús Morán, ha explicado a este diario que están «esperando a que el Ayuntamiento se pronuncie porque es, en última instancia, el que decide».

No obstante, asegura que en zonas como Vegas del Mocho o el Residencial Gredos la limpieza «se ha realizado siempre por la tarde» y, según Morán, no tienen pensado cambiarlo porque se trata de entornos puramente residenciales. En otras calles de la Mejostilla sí se actúa por la mañana, precisa.

Los horarios de actuación de los trabajadores de Conyser en determinadas zonas de la ciudad se fraccionan «para garantizar un operativo mínimo», añade Morán, «porque hay zonas de Cáceres en las que la limpieza tiene que ser exclusivamente por la mañana y otras por la noche porque durante el día no se puede acceder garantizando la normalidad del tráfico».

Desde el Ayuntamiento de Cáceres indicaron a este diario que los técnicos se han puesto en contacto con Talher, la empresa concesionaria que se encarga de la limpieza en parques y zonas infantiles para hacerles llegar la queja de los vecinos. «Están viendo los cuadrantes para poder modificar, a la mayor brevedad posible, los horarios de limpieza de manera que, en lugar de hacerse la limpieza por las tardes como hasta ahora, se comience a realizar por las mañanas», explican.

Los cambios de horario de Talher solo afectarían a zonas infantiles y parques. Hasta el momento, no ha habido conversaciones entre Ayuntamiento y Conyser.