Los vecinos de Hispanoamérica esperan poder estrenar su sede en septiembre La sede de Hispanoamérica está a expensas de que se resuelvan las deficiencias . :: armando méndez Según el presidente vecinal, el Ayuntamiento se ha comprometido a subsanar este verano las deficiencias que impiden la apertura del local J. CEPEDA CÁCERES. Lunes, 2 julio 2018, 07:47

La sede de la Asociación de Vecinos de Hispanoamérica podría abrir sus puertas de forma definitiva el próximo mes de septiembre. Este es al menos el enésimo y último plazo que contempla el colectivo vecinal presidido por Raimundo Medina, quien asegura a HOY que el Ayuntamiento de Cáceres se ha comprometido a subsanar a lo largo del presente verano las deficiencias existentes que impiden la puesta en funcionamiento de la instalación, como es la ausencia de conexión a la red eléctrica, la falta de agua y las goteras y humedades que se han generado en la planta superior de la sede, ubicada en la calle Teide. «Estamos pendientes del Ayuntamiento. Llevamos ya un año y medio con la sede terminada e incluso con mobiliario, pero sin poder abrirla. Nos han asegurado desde el Ayuntamiento que este verano ya estará todo arreglado para que por fin podamos abrir en el mes de septiembre», explica Medina.

La de la sede vecinal de Hispanoamérica es poco menos que una especie de historia interminable para los vecinos de una barriada en la que habitan unas 2.800 personas. Tras una incansable política de reivindicaciones que se extiende desde finales de la década de los 80, fue en julio de 2011 cuando comenzaron las obras de la sede, pero ocho meses después la empresa adjudicataria, Anfrades, se vio obligada a paralizar los trabajos debido a sus problemas económicos. Las obras se reanudaron en agosto de 2015 por mediación de una adjudicación a la empresa Iniciativas para la Construcción y Obra Civil por un importe de algo de 383.388 euros. Un segundo proyecto que incluyó mejoras, como un mejor acceso al sótano y una cubierta con condiciones edificatorias más ecológicas. Con toda la obra terminada e incluso con mobiliario en su interior, la sede vecinal lleva un año y medio terminada. El pasado mes de diciembre la concejala de Infraestructuras Estratégicas, Montaña Jiménez, hizo la entrega de las llaves al líder vecinal, aunque lo cierto es que los citados problemas en el suministro han impedido hasta el momento la inauguración oficial, por lo que el colectivo continúa realizando sus actividades en la Casa de Cultura de Moctezuma.

Con una temática que ha originado múltiples titulares sobre hipotéticas aperturas de la instalación, Raimundo Medina confía en que este último plazo dado por el Ayuntamiento sea por fin el definitivo para que la asociación pueda gozar por fin de una sede propia. «Confiemos en que esta vez se pueda cumplir. Los vecinos me preguntan y algunos no están muy convencidos porque hemos esperado mucho. Yo mismo he estado a punto de tirar la toalla varias veces», lamenta.

La disponibilidad de esta parcela, situada junto al centro de salud San Jorge, ha sido uno de los motivos del retraso de la construcción de la sede vecinal. El terreno colindante con el centro sanitario, que en un principio fue entregado a la Administración estatal para el Insalud, pasó a depender de la Junta de Extremadura cuando recibió las competencias en Sanidad, por lo que no fue hasta 2008 cuando el Gobierno autonómico cedió la titularidad al Ayuntamiento tras la firma de un convenio.

Con nacimiento en el año 1984 y a pesar de no contar con una sede, la Asociación de Vecinos de Hispanoamérica es una de las más activas de la capital. De hecho, con la colaboración de entidades públicas y privadas, el colectivo vecinal es el encargado de la organización de la San Silvestre cacereña cada día de Nochevieja. Un evento ya ha alcanzado veintidós ediciones y que cada año cuenta con miles de participantes.