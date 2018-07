El vecino de Roche Sur Yon logra permiso para mejorar el acceso a su vivienda José Palma, en su casa de la Roche Sur Yon. :: cordero «El Ayuntamiento ha tardado 15 meses pero ya está resuelto», afirma José Palma M. M. N. CÁCERES. Jueves, 5 julio 2018, 08:38

El Ayuntamiento se ha tomado su tiempo, pero José Palma por fin ve la luz. En marzo de 2017 pidió permiso al Consistorio para que autorizase una especie de 'puerta-ventana' para poder entrar en su casa por una zona aledaña. El simple hecho de acceder a su propia vivienda en la Roche Sur Yon es una aventura para este hombre con discapacidad de 64 años. Necesita dos sillas de ruedas pese a residir en un bajo.

Los técnicos municipales habían apuntado que la rampa y el acceso que solicitaba rebajaban el acerado a la mitad. Suponía reducir la propia accesibilidad de otras personas por lo que no era recomendable.

No obstante, la solución ya está en marcha y la solicitud de Palma tiene el OK, a falta de confirmación oficial. Lo reconoció ayer el propio interesado. «Mi hermana ha estado hablando con el concejal de Obras, Víctor Bazo, y le ha avanzado que ya está todo y que no habrá problema. Solo falta la notificación por escrito. En cuanto la reciba, la presentaremos a la comunidad para empezar la obra», indica Palma. Se muestra agradecido por los apoyos recibidos y la aportación de las personas que han hecho posible esa solución. «Ha tardado 15 meses, pero al fin nos dicen que está», avanza. También agradece el apoyo de Narciso Martín, el arquitecto técnico que dio a conocer su caso.

Por otra parte, también en materia de accesibilidad, las obras de acondicionamiento de la barriada de Moctezuma pasaron ayer por mesa de contratación. Los servicios técnicos ya tienen conocimiento del contenido de las ofertas, 10 en total. El presupuesto de los trabajos es de 288.020 euros y el plazo de ejecución será de cinco meses.