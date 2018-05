«Tenía un vacío en mi vida sin dedicarme a la fotografía» Fernando Paramio expone 'Visiones de otro continente'. :: l. cordero Paramio Alamillo, fotógrafo, reúne en el Palacio de la Isla imágenes de su larga estancia en Australia fundidas con escenas de Cáceres Fernando CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Lunes, 14 mayo 2018, 08:00

A Fernando Paramio Alamillo (Cáceres, 1977) le entró la euforia cuando empezó a ver las imágenes que componen la muestra 'Visiones de otro continente' salir de la impresora, tomar vida a gran tamaño y llenas de color. Fue como constatar, da a entender, que el trabajo de dos años, desde la idea que le abordó en plena noche a la plasmación en papel, había culminado. Paramio reúne en esta muestra, que puede verse hasta el próximo 31 de mayo en el Palacio de la Isla, fotografías en gran formato en las que funde imágenes de Australia, país en el que trabajó cinco años como ingeniero químico, con escenas recogidas en España, muchas de ellas en Cáceres, en donde vivió hasta los 15 años y a la que regresó hace dos y medio. Koalas encaramados en nobles ventanales, pájaros exóticos adornando balcones modernistas, canguros descansando en un patio fresco y otras sorpresas abordan al espectador.

-Cáceres, Madrid, Australia, Cáceres de nuevo. Ha habido varias rupturas en su vida.

-Sí, ha habido unas cuantas rupturas. Yo me fui a Australia porque me llamó mi antiguo jefe ofreciéndome un trabajo. En plan turista hubiera ido siempre, pero para trabajar ya era otra cosa, aunque cuando volví me costó. Es un país con muchas oportunidades, pero decidí que no quería seguir trabajando allí, porque me atraía la fotografía. Decidí romper con la inercia de un trabajo seguro porque una parte de mi vida tenía un vacío. No se puede luchar en contra de una pasión. Era la segunda vez que dejaba un trabajo por la fotografía. Decidí volver a Cáceres porque me parece una ciudad estupenda para criar a los niños, me vine con dos, ahora tengo tres y aquí voy a desarrollar mi proyecto fotográfico.

Paramio lleva a cabo visitas guiadas para explicar su muestra en el Palacio de la Isla

-Dejó la ciudad siendo adolescente y volvió ya como adulto. ¿Qué sensaciones tuvo?

-Cuando he cambiado de lugar de trabajo siempre me he adaptado muy bien, pero aquí, que vengo a quedarme por tiempo indefinido, los primeros meses en Cáceres estaba muy nostálgico de Australia. Aquí pensaba que tenía más amigos, los tengo, pero muchos tienen ya la vida hecha. Pero he hecho amigos nuevos, muchos de ellos en los parques infantiles.

-¿Cómo surge este proyecto?

-Me desperté una noche y tuve la idea de hacer esta serie. Quise unir las dos partes. La fotografía 'Salto intercontinental' (dos canguros en un avión) la ideé en Australia, pero aquí tuve la idea completa. Y no sé si ha sido a raíz del tiempo que he pasado con esta serie, pero ahora estoy más tranquilo, pienso que ya tengo de Australia lo que quería.

-¿Cuando descubre que quiere ser fotógrafo?

-Pues con 13 años en Foto Javier me compré mi primera cámara Réflex. Yo creo que por preguntar demasiado me regalaron un libro de fotografía que me leí muy bien. En Madrid, en época universitaria, empecé a presentarme a concursos, gané cuatro. El último año de carrera me apunté a cursos de fotografía. Acabé Ingeniería Química, pero estaba desmotivado. Me fui a Inglaterra un año, también me interesaba la escritura, pero luego volví a España, hice un Máster en Gestión de Medioambiente, empecé a trabajar en el sector de tratamiento de agua, con el pensamiento recurrente de que no me llenaba. Un poco por inercia seguí cinco años. Lo dejé y estuve año y medio haciendo fotografía artística. Me di cuenta de lo difícil que era moverse en círculos artísticos. Me llamó un antiguo jefe y volvía a la ingeniería. Luego me fui a Australia y después tomé la decisión de retomar la fotografía y volver.

-¿Cómo ha encauzado sus pasos?

-Estoy 100% involucrado en esto. Por desgracia no es solo la creación, porque hay un montón de historias paralelas que hay que hacer, como la difusión. Estoy haciendo un plan de empresa, he participado en concursos (con varios premios). Me planteo varios escenarios, uno que me vaya muy mal y tuviera que volver a la ingeniería, otra tener una actividad paralela para sufragar gastos y el tercero que fuera todo bien con la fotografía artística. Me gustaría vender al exterior, esta exposición puede funcionar muy bien en Australia si consigo difundirla. Estoy montando un negocio de impresión de fotografía en Cáceres con calidad profesional. La gente está cansada de llevar sus fotos a Madrid, y esto te da flexibilidad.

-¿Cómo es la relación con los fotógrafos de Cáceres?

-Estoy empezando. Los dos primeros años estaba más centrado en la creación y con los niños. Estoy en Extrefoto y siempre es interesante ver lo que hacen otros fotógrafos.