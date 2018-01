La Universidad de Mayores pone en escena este domingo en Cáceres una obra sobre la corrupción política Imagen de la presentación, este viernes por la mañana. / ARMANDO MÉNDEZ Las entradas cuestan cinco euros y todo lo recaudado será a beneficio del Banco de Alimentos de Cáceres E. P. Viernes, 19 enero 2018, 18:12

El grupo de teatro de la Universidad de Mayores va a representar en el Gran Teatro de Cáceres la obra 'Los Corruptos', escrita y dirigida por Enrique Serviá, que presenta una comedia en la que repasa la vida y obra de políticos y empresarios que sucumben a las redes de la corrupción que «asola el país».

La cita será este domingo, día 21, a las 19,00 horas. Las entradas cuestan cinco euros y todo lo recaudado será a beneficio del Banco de Alimentos de Cáceres.

Serviá ha indicado, en la presentación del montaje este viernes, que «la obra no aburre» y «mantiene el suspense hasta el final». El texto lo escribió hace unos cuatro años y entonces le dijeron que «estaba exagerando» pero ahora, tras los últimos casos conocidos, «dicen que me he quedado corto», apunta. «Tiene un toque de amargura dentro de la diversión», añade el autor.

Se trata de la cuarta obra que este grupo pone en escena con textos escritos «a medida» de la composición de esta compañía amateur integrada por nueve mujeres y seis hombres. Todas las obras las escribe Serviá y ya está pensando en la quinta en la que avanza que «Extremadura vivirá su particular proceso de independencia tras un acontecimiento económico que la convierte en una comunidad rica», ha ironizado.

Otro de los actores, Manuel Medina, encarna a un hombre sin estudios, casi analfabeto, que llega a ser presidente de su comunidad autónoma y, a cambio de favores, consigue un título universitario. Ricardo Galán, interpreta a otro corrupto que comienza su andadura «de forma tímida» pero que termina imponiendo su criterio llevado por las circunstancias.

En la obra tienen un papel importante las mujeres, «que también hacen de malas», dice la actriz Elena Sánchez, quien organiza toda la trama de corrupción. 'Los corruptos' demostrarán que, «como ocurre en la realidad, la justicia no alcanza a todos los corruptos, sino tan solo a unos pocos», concluyen los promotores.