Últimos Goya sin Macro

Spiro. Tecleen ustedes este nombre en el Google Play o en el Apple Store de su smartphone y encontrarán una App gratuita. Bajénsela al teléfono, disfruten con ella, asómbrense cuando hagan un garabato o trazo con el dedo y y se multiplique en un dibujo confractal sorprendente con los colores que usted desee y de las formas que le apetezca. Cree, juegue, diseñe, guarde, comparta y sepa que Spiro, esa aplicación gratuita tan entretenida y curiosa, la han diseñado dos jóvenes extremeños.

Marcos Polo Collado (Cáceres, 1985) y José Sánchez Cabezas (Talavera de la Reina, 1985) están dando forma a una empresa de diseño de herramientas tecnológicas y aplicaciones llamada Ninvus. Marcos es licenciado en Bellas Artes y José es ingeniero de Telecomunicaciones. Además de sus carreras, se han formado como programadores informáticos, se conocen desde los 15 años y a lo largo del verano de 2015, tras varias conversaciones, decidieron enfocar sus inquietudes hacia el campo del diseño de App.

Primero llegó Spiro, que les permitió entrar en contacto con el mercado. En mes y medio llevan 200 descargas activas. La siguiente aplicación, Hourly Music, permite a los grupos de música reservar locales para ensayar en una ciudad. Otro proyecto en ciernes es Wake & Play, un motivador despertador que propone juegos para saltar de la cama.

Pero el proyecto más interesante de Marcos y José es la App Macro. Con ella, dan respuesta a una carencia que existía en el mundo del teatro, los musicales, las galas, la danza y la ópera. Hasta ahora, cuando el director de un espectáculo, por ejemplo, la entrega de los Goya del pasado sábado o la próxima entrega de los Oscar, diseñaba los movimientos de cada escena de la gala rudimentariamente. No existe ninguna aplicación informática en el mercado que permita diseñar los movimientos de un espectáculo. La aplicación extremeña Macro acabará con esa carencia universal.

«Se trata de una herramienta para el diseño de los movimientos de los personajes en cualquier espectáculo que se desarrolle sobre un escenario», resumen los dos programadores. El empeño nace gracias a la sugerencia de Andrés Mata Ramos (Málaga, 1968), profesor de Dirección Escénica desde hace 12 años en las escuelas superiores de arte dramático de Asturias y de Extremadura.

«Me daba cuenta en clase de que era imprescindible introducir las TICS (Tecnologías de Información y Comunicación) en el aula porque Arte Dramático no tiene herramientas de aplicación didáctica», explica el profesor Mata Ramos. «Es una App que no tiene concepción de negocio: parte de la educación y vuelve a la educación y a los profesionales del teatro. No existía ninguna aplicación manejable. Esta será de rápido uso táctil y aprendizaje sencillo», resume la filosofía del proyecto.

El director o el profesor podrá diseñar los movimientos de, por ejemplo, un «Hamlet», guardarlos en su archivo personal, compartirlo con actores o alumnos, subirlo, si lo desea, a la nube y ponerlo a disposición de cualquier usuario de Macro en una biblioteca universal de espectáculos.

Para crear la App, el próximo lunes 12 de febrero se inicia un crowdfunding en goteo.org. Habrá diferentes recompensas para quienes hagan sus aportaciones. Así, quienes aporten 15 euros tendrán un descuento del 50% en los abonos del Festival de Teatro Contemporáneo de Badajoz 2018. Con 20 euros, se podrá asistir a talleres de macromovimiento escénico impartidos por el profesor Mata Ramos en varias ciudades o tener una licencia de uso de la App. Con 150 euros, se consiguen 10 licencias de uso, etcétera.