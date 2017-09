Menos turistas en los hoteles y más visitantes en los museos En la imagen, un turista saliendo del hotel NH Palacio de Oquendo el mediodía de ayer. :: lorenzo cordero El Museo de Cáceres, el Palacio de Carvajal y la Fundación Mercedes Calles despiden el verano con buenos resultados Durante el mes de julio las pernoctaciones cayeron un diez por ciento, según el INEEn datos MARÍA JOSÉ TORREJÓN CÁCERES. Domingo, 10 septiembre 2017, 00:40

Cáceres se dispone a cerrar su temporada estival con un balance desigual. Mientras el INE (el Instituto Nacional de Estadística) registra un descenso en el número de viajeros alojados en los hoteles durante el mes de julio -son los últimos datos disponibles-, los centros turísticos de la ciudad despiden el verano con buenos resultados tras ver crecer la cifra de turistas que han pasado por sus instalaciones.

Según el Instituto Nacional de Estadística, que recoge el dato de viajeros nacionales y extranjeros que se alojan en los establecimientos hoteleros de la ciudad, el pasado mes de julio pasaron por Cáceres un total de 26.283 personas, de las que 24.399 eran españolas y 4.458 procedían de otros países.

Si se comparan estos datos con los registrados durante el mismo periodo del año anterior, se aprecia un descenso del nueve por ciento. De esta manera, en julio de 2016 el INE contabilizó 2.574 viajeros más. En aquella ocasión, la cifra de turistas alojados en la ciudad creció un 13 por ciento con respecto al mismo período del año 2015.

Además del número de viajeros, el INE también refleja una bajada en el número de pernoctaciones. Es decir, en julio bajó la ocupación en los hoteles y los turistas que estuvieron en ellos durmieron menos noches: un diez por ciento exactamente. Frente a las 39.403 pernoctaciones registradas en 2016, esta vez el mes de julio se ha quedado en 35.594. El año pasado este dato subió un 11,3 por ciento.

«En el sector se comenta que este verano está habiendo menos gasto y menos pernoctaciones por parte de los turistas. Pero es que 2015 y 2016 fueron años muy buenos», valora Jesús Bravo, secretario del Clúster de Turismo en Extremadura, el colectivo que engloba a empresas innovadoras de esta área en la región. No obstante, Bravo hace una precisión que conviene tener muy en cuenta a la hora de analizar los datos del INE.

El descenso de viajeros en los hoteles no quiere decir que Cáceres haya recibido menos turismo este mes de julio. Este fenómeno puede estar relacionado con otro factor: la preferencia de los turistas por alojarse en establecimientos alternativos a los hoteles no contemplados en la estadística del INE. Apunta, en concreto, a los apartamentos turísticos, cuya apertura no cesa en la ciudad. El sector estima que, en la actualidad, la ciudad de Cáceres cuenta con un total de 130 alojamientos de este tipo.

Habrá que esperar, no obstante, a los datos oficiales del mes de agosto para hacer un balance final del verano. Es, por excelencia, el mejor mes para el sector. El año pasado el INE registró un total de 34.369 viajeros en agosto de 2016.

A diferencia de la tendencia a la baja captada por el INE, los centros turísticos consultados por este diario han visto crecer el número de usuarios, tanto en julio como en agosto. Es el caso del Museo de Cáceres, parada obligatoria para cualquier visitante en su recorrido por la Ciudad Monumental. «Aunque en junio hubo un ligero descenso con respecto al año anterior, julio y agosto han sido meses de significativos aumentos en las cifras de visitantes, lo que arroja un incremento medio superior al diez por ciento para todo el verano», valora Juan Manuel Valadés, el director del recinto, que alberga en su interior al aljibe almohade, una de las joyas del recinto intramuros.

9.258 visitantes han pasado por el Museo este mes de julio, un 13,6 por ciento más que en 2016. En agosto han sido 17.430 turistas, un 18,6 por ciento más que hace un año. Y en junio fueron 8.667, casi un cinco por ciento menos.

Otros centros

En el Palacio de Carvajal, que cuenta con una oficina de información turística, ha ocurrido exactamente lo mismo que en el Museo. Ha bajado el número de visitantes atendidos en el mes de junio (de 9.780 a 8.068), pero ha crecido en julio (de 3.564 a 4.827) y en agosto (de 6.368 a 9.925).

También despiden el verano con buenos resultados en la Fundación Mercedes Calles. El dato de turistas pasó en junio de 8.011 a 9.836; de 7.134 a 7.535 durante el mes de julio; y de 9.014 a 9.888 en agosto.

Quedan por conocer los datos registrados por los centros municipales, como la Torre de Bujaco, así como los de la oficina de turismo de la Plaza Mayor. En estos casos, el Ayuntamiento esperará hasta el 15 de septiembre para hacer balance de la temporada estival, por lo que no ha facilitado datos a este diario. No obstante, se muestra optimista con la marcha de la temporada y espera que las cifras sean buenas.