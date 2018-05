Francisco Piñero: «Esto ha sido como si me traiciona un hijo» El excoordinador local y provincial carga contra Polo por ningunearle: «Me enteré por la calle de que Peguero dejaba la Diputación» M. M. N. Miércoles, 23 mayo 2018, 12:01

«Me enteré por la calle de que Víctor Peguero dejaba la Diputación», cuenta Francisco Piñero. Pone el ejemplo el ya excoordinador local y provincial como prueba del ninguneo sufrido en el partido que contribuyó a implantar en Cáceres. «He dado la cara por Cs, me he pateado los pueblos, he abierto puertas, he hecho de todo. Me siento defraudado en lo personal. Esto es como si me traiciona un hijo», resume Piñero, protagonista en su día de otro portazo llamativo, entonces al PP, para lanzar la marca Ciudadanos en Cáceres junto a Polo. Ahora esa relación está rota.

«No quería ningún cargo. No vivo de la política y me puedo permitir el lujo de opinar con absoluta libertad. Por eso me voy. No hay marcha atrás», resalta Piñero en conversación con este diario.

«He ido pueblo a pueblo», insiste. Sin embargo, ese punto también genera debate, ya que se entiende en Cs que Piñero actuaba sin dar cuenta de algunas de sus intervenciones. Para elexcoordinador local hay otra visión del problema. «Ciudadanos en Madrid ya no sabe qué hacer con Extremadura. Todo son líos: el caso de Mérida, Borruel en Badajoz, María Victoria...». Y añade: «He sido el soporte. He tenido que pagarlo todo. Hasta los cafés».

Cs ha convocado asamblea extraordinaria para elegir a su sustituto como coordinador local.