Los trabajadores municipales claman a las puertas del Ayuntamiento de Cáceres

Los trabajadores municipales han protagonizado en la mañana de este jueves una concentración de protesta en la Plaza de las Piñuelas, a las puertas del Ayuntamiento de Cáceres. Allí se han concentrado decenas de funcionarios y delegados sindicales en una convocatoria de protesta convocada por CSIF, UGT y Comisiones Obreras.

«Lamentamos tener que recurrir a medidas de presión para poder recuperar el ámbito de la negociación colectiva», han criticado los tres sindicatos en un comunicado conjunto. Jesús Solana, delegado sindical de CSIF, ha anunciado que acudirán al próximo pleno municipal, en el que está previsto aprobar la subida salarial que en principio solo incluye a los funcionarios de más nivel. También ha negado que la responsabilidad de que se haya roto la negociación sea de los trabajadores por sus exigencias sobre las mejoras sociales.

«Cuando uno se levanta de una mesa no puede pedir diálogo. Si uno se levanta y se va no quiere dialogar, quiere patalear. Pero nosotros vamos a estar abiertos a hablar», ha respondido esta mañana la alcaldesa. Elena Nevado ha sido clara al apuntar: «No se pueden aceptar chantajes». Además ha resaltado que los sindicatos se habían extralimitado con las demandas sociales: «Las mujeres de los funcionarios no trabajan en el Ayuntamiento. No podemos pagar las gafas o las lentillas a toda la familia. Eso es un abuso que pagan todos los cacereños».