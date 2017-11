El termómetro de la calidad de vida Un joven practica deporte en el Parque del Príncipe. :: jorge rey Cáceres suele posicionarse entre las ciudades donde mejor se vive gracias a factores como el precio del alquiler, el número de colegios o el nivel de impuestos MARÍA JOSÉ TORREJÓN Domingo, 12 noviembre 2017, 09:02

cáceres. ¿Es Cáceres una ciudad con una buena calidad de vida? Diversos estudios publicados en los últimos tiempos aseguran que la capital cacereña se encuentra entre las ciudades extremeñas y españolas donde mejor se vive. En el 'top' del bienestar urbano.

Aunque la subjetividad tiene mucho que ver con este hecho, y cada uno puede pensar que su ciudad es la mejor o, por el contrario, observar muchos defectos debido al conocimiento próximo, sí hay factores objetivos que miden si una población proporciona o no a sus habitantes confortabilidad para residir en ella. Eso sí, no hay un único manual que sirva de termómetro para medir la calidad de vida. Los criterios son diversos y no siempre coincidentes.

El último informe es muy reciente. Se trata del Atlas Socioeconómico de Extremadura, que presentó la Administración regional el pasado día 2 de noviembre.

El estudio, elaborado de forma conjunta por la Consejería de Economía e Infraestructuras, el Instituto de Estadística de Extremadura y el Instituto Lawrence R. Klein-Centro Gauss de la Universidad Autónoma de Madrid, llega a la conclusión de que Cáceres, Badajoz y Plasencia son, por este orden, las ciudades con más calidad de vida de la región. Es decir, la capital cacereña lidera el ranking regional.

¿En qué se basa para decirlo? Trece variables determinan esta clasificación. As saber: la renta familiar disponible por habitante, el nivel educativo, tasa de mortalidad, índice de dependencia de niños y mayores, paro registrado, superficie de instalaciones deportivas, plazas de Educación Primaria, consultorios y centros de salud, oficinas de bancos y cajas, accesibilidad a los municipios cabecera de servicios, tasa de abstención en elecciones generales, superficie de ríos y lagos y extensión de regadíos.

El estudio, hay que precisar, ha examinado los municipios con más de 5.000 empadronados.

Ampliando la perspectiva, hace dos años, en 2015, el portal inmobiliario Nuroa.es publicó un ranking nacional de ciudades con mejor calidad de vida. A la cabeza aparecía Ciudad Real y el segundo lugar era para Cáceres. En la tercera posición estaba Ávila y en la cuarta, otra localidad extremeña, Badajoz.

En el caso concreto de este estudio, siete criterios sirvieron para determinar cuál era la ciudad en la que mejor se vivía.

Uno de los aspectos que aúpan hasta los primeros puestos a Cáceres es el precio de sus alquileres. En concreto, el hecho de que sea una ciudad barata para vivir. El coste medio del alquiler, según el portal inmobiliario, se situaba en ese año 2015 en los 366 euros mensuales. En Ciudad Real alquilar un piso cuesta 358 euros y en Badajoz, por ejemplo, llegaba a 409.

Otro de los criterios analizados es el precio del IBI, el impuesto de bienes inmuebles, que precisamente bajará aún más el próximo año, 2018, según acaba de aprobar el Ayuntamiento.

A la hora de valorar la calidad de vida, 'Nuroa.es' habla también del número de personas por cama de hospital y la cantidad de estudiantes existentes por centro educativo. En Cáceres, que está pendiente de estrenar su nuevo hospital -su apertura está prevista para la segunda mitad de 2018-, hay 68,8 habitantes por cada cama hospitalaria. En Ciudad Real este dato se reduce a 47,8 y a 54,1 en Badajoz. Mucho más elevada es la cifra en ciudades como Pamplona (que ocupa el décimo puesto en la clasificación), donde la media está en 189,5 personas por cada cama hospitalaria. En Zaragoza (octavo puesto) hay 164 y en Valladolid (novena posición), 150.

En cuanto a los centros educativos, Cáceres cuenta con un total de 26 colegios de Educación Primaria. Quince de ellos son públicos y once, concertados. Según el estudio, hay 359 alumnos por centro. En Ciudad Real este dato se reduce a 256 y en Pamplona, por ejemplo, se eleva hasta los 1.816.

El precio medio del agua, las conexiones en transporte o la temperatura media incluso son otros de los factores que se evalúan y tienen en cuenta en este informe.

«El alquiler sumado con el IBI hace de Cáceres una de las más baratas para encontrar piso», resume el portal inmobiliario. Esa sería, por tanto, la principal baza de Cáceres, aunque el informe también destaca su temperatura media (16,1 grados). «Vivir en Cáceres significa también un tiempo suave con muchas horas de sol y temperaturas medias altas», concluye el estudio.

Hasta aquí la teoría. Cecilia Calderón, responsable de la inmobiliaria Rústicas y Urbanas, asegura que las motivaciones de las personas que eligen Cáceres para vivir varía mucho en función de su perfil y su etapa vital.

«En el caso de las personas que se jubilan, residir en Cáceres supone una decisión voluntaria, consciente y estudiada. Han valorado, entre otras cosas, el precio medio de la vivienda, el tamaño y el número de habitantes de la ciudad», explica la experta inmobiliaria.

El precio de la cesta de la compra, el acceso rápido a la sanidad, el coste de los medios de transporte y la oferta cultural también influyen en esta decisión. «Suelen llegar con un excelente conocimiento de la ciudad», asegura.

La situación cambia cuando se llega a Cáceres por obligación, debido a un traslado laboral por ejemplo. «En este caso la decisión no es voluntaria y la gente suele venir con poca información del territorio y la sensación, dependiendo del destino de partida, de llegar un sitio muy remoto. Pero com su primer contacto con Cáceres suele ser la búsqueda de la vivienda, es ahí cuando encuentran la primera ventaja por el precio. Después siguen sumando aspectos ventajosos: lo rápido que se llega de un lugar a otro, la cercanía de los cacereños, lo accesible que resulta salir de bares...», indica Calderón a este diario.

Una ciudad tranquila

En Cáceres precisamente se instaló hace dos décadas el cocinero Pablo Medrano, natural de San Sebastián, una de las ciudades más caras del país. ¿Ha encontrado calidad de vida en su ciudad de acogida?

«Si por calidad de vida entendemos una ciudad tranquila, con poco estrés, en la que todo el mundo te conoce, Cáceres la tiene. Es una ciudad muy segura, en la que me siento muy tranquilo. Puedes pasear por cualquier sitio y hablar de lo que te dé la gana», resume desde su restaurante, Oquendo.

En cualquier caso, Medrano incluye algunas precisiones. «Se vive bien si tienes trabajo porque es una ciudad barata». Ahora bien, el panorama cambia si hay que buscar empleo. En ese caso, resalta el chef, salir del paro resulta más complicado en Cáceres al carecer de un cinturón industrial y de una economía capaz de generar muchos puestos de trabajo.

Además, valora el ocio. «Salir también es más barato. Por 1,80 euros te tomas una cerveza y te ponen el aperitivo. Por calidad de vida yo entiendo poder dormir a pierna suelta, tranquilo, y eso lo he encontrado en Cáceres», reconoce Pablo Medrano.

Hay matices que los informes estadísticos no reflejan. Palabra de cacereño de adopción.