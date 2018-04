Terminó sin incidentes el renacido Extremúsika El Festival, con sus tres escenarios, cuando ayer de madrugada había más de 17.000 personas. :: J. Rey SERGIO LORENZO Cáceres Lunes, 16 abril 2018, 08:14

La banda británica The Prodigy no defraudó a las más de 17.000 personas que en la madrugada de ayer estaban en Extremúsika, disfrutando del mejor día musical y climatológico de los tres en los que se desarrolló el festival, que no se celebraba aquí desde el 2008.

Cáceres es uno de los lugares de España en donde ha actuado este grupo de música electrónica que fue creado por Liam Howlett en 1990 en Londres, y que ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo. El 11 y 12 de mayo actuará en un festival en Mallorca, cuyo abono cuesta 58 euros, lo mismo que Extremúsika, aunque en Cáceres el festival duró un día más. El 3 y 4 de agosto estará en un festival en Gijón, con un precio similar.

Los organizadores destacaban ayer que el festival se había realizado sin incidentes en cuanto a seguridad. 500 personas han estado trabajando para que todo saliera bien, siendo su mayor preocupación el solucionar los problemas que surgían por la lluvia. Ayer por la mañana ya se estaba desalojando la zona de la acampada en donde han estado alrededor de 2.000 jóvenes.

La organización señala que ahora toca hacer balance entre los socios que han invertido en un festival de dos millones de euros. En la próxima semana ofrecerán una rueda de prensa, en donde dirán si hay Extremúsika en Cáceres en 2019.