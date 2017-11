Tecnología para romper barreras José Ángel Jiménez es uno de los creadores de 'Mouse 4 all', que facilita el acceso a la tecnología. :: l. c. Un ingeniero vinculado a la región participa en un proyecto premiado por la ONU CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Domingo, 26 noviembre 2017, 08:53

José Ángel Jiménez es «teleco». Su mundo es el de las máquinas, pero nunca pierde de vista que éstas han de estar al servicio de las personas. Su proyecto 'Mouse 4 all', que ha puesto a andar junto al ingeniero industrial Javier Montaner le ha metido en la piel de hombres y mujeres para las que actos cotidianos se convierten en retos diarios, en verdaderas metas.

Vinculado a Extremadura por su familia política, que es de Brozas y de Cáceres al 50%, sus visitas a la región son frecuentes. Llega a la redacción del diario HOY con cuñado y sobrinos y despliega los dispositivos con los que personas con movilidad reducida pueden utilizar tabletas o móviles aunque sus dedos no puedan dirigirse a la pantalla. 'Mouse 4 all' ya se ha puesto a la venta y ha logrado un premio en los World Summit Awards, una iniciativa que se enmarca en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas.

El entusiasmo se dispara cuando explica cómo un pequeño accesorio puede mejorar la vida de mucha gente. «Nuestro objetivo era hacer un emprendimiento social, por casualidad empezamos a trabajar con personas con discapacidad física severa: parálisis cerebral, esclerosis múltiple, ELA, lesiones medulares, sobre todo tetraplejias altas, todas estas personas en los últimos años se han quedado fuera de esta revolución, y desde el punto de vista de los técnicos no era difícil, solamente había que ponerse a trabajar sobre ello».

En el material gráfico en el que cuentan en qué consiste su iniciativa aparecen fotos de personas reales que ellos conocen bien. «Rafa tiene parálisis cerebral, tiene unos 40 años y solo puede mover con control propio el cuello, tiene una palanquita, que es un pulsador de mentón, gira la cabeza y hace 'clic'».

A través del adaptador 'Mouse 4 all', las pulsaciones sustituyen a los movimientos de los dedos sobre las pantallas de móviles y pantallas con sistema Android. «Hasta ahora con este tipo de pulsadores el acceso solamente se podía hacer a un PC o a un portátil, la novedad de nuestro invento es que se puede acceder a móvil y pantalla táctil». En su cabeza, durante años, él veía la tableta y el móvil como algo menor, «un capricho, algo para jugar o algo a lo que te enganchas y te vicias». Más tarde le ha llegado otra reflexión y considera que para personas con discapacidad esos dos medios representan «autonomía y privacidad». Rafa le contó que le gustaría acceder a la popularísima aplicación Whatsapp, y, además, poder borrar los mensajes. Es un paso que él pueda manejar la pantalla, porque hasta ahora ha tenido que dictar los mensajes a otra persona para que se lo tecleara.

En el caso de Ana, una mujer con discapacidad que además sufre una larga depresión por no encontrar alicientes vitales, «el día que le llevamos la tablet, en solo una hora ella estaba manejándola y jugando a un juego de memoria con un pulsador detrás de la cabeza».

Emprendimiento

El otro socio del proyecto'Mouse 4 all', Javier, había tenido contacto previo con el ámbito social. «Fue explorando un poco el territorio, y yendo a hablar con organizaciones y asociaciones donde nos dimos de bruces con este tema, sin pensarlo mucho entramos, al principio es duro, impresiona y te cuesta avanzar en este entorno, pero es una pasada, súper agradecido, te dan mucho más de lo que tú les das a ellos y empiezas a relativizar muchas cosas». Siente que han sido muy bien recibidos por las personas de las distintas asociaciones a las que se han acercado para probar su idea. «Que aparezcan dos tipos locos, dos ingenieros a ofrecerles esto y ellos lo convirtieron en una actividad».

«La cara B es la parte del emprendedor». El mundo del emprendimiento es atractivo y está de moda, pero supone en no pocas ocasiones un trabajo duro hasta que se ve el rédito económico. «Las microempresas no las puede montar todo el mundo ni son la solución al paro, pero no cabe duda de que un buen volumen de emprendedores es muy positivo para la sociedad». Pero el mercado es implacable. Por muy interesante, útil y efectivo que sea «el cacharrito» inventado, éste tiene que tener salida comercial. «Esta es la parte en la que estamos trabajando más duro, lanzamos el dispositivo en junio, desde entonces solo estamos haciendo seguimiento de los centros en los que estábamos trabajando». Establecen una relación prácticamente amistosa con las asociaciones para ver cómo marcha este sistema. Trabajan con Aspace, con el Imserso, con el centro Dato, con Apam. José Ignacio está intentando establecer acuerdos también con asociaciones cacereñas que tengan usuarios a los que les interese poner en marcha esta iniciativa.

Acaban de cerrar un acuerdo comercial con un distribuidor en España pero ya están en Inglaterra intentando abrir camino, para pasar al resto de Europa. El equipo está integrado por los dos ingenieros y por una periodista, que lleva toda la parte de comunicación. El premio World Social Award se entregará en Viena el próximo mes de marzo ante los representantes de la ONU, los ministerios de TIC y responsables de entidades del sector privado. Se han seleccionado 40 iniciativas de ocho categorías. La cita y el premio ilusiona a estos creadores, por la proyección que puede proporcionarles. Fue el doctor Andreu Vela, tecnólogo y emprendedor, conocido internacionalmente como «el biógrafo de Internet» el que propuso esta candidatura exitosa y que pretende romper barreras y dar paso a la igualdad.