El teatro de un cacereño en una 'suite' con vistas a la Castellana

Carlos Silveira, que ha actuado en series como 'El Comisario', dirige una obra que se representa en la planta 15 de un hotel

Una habitación en la decimoquinta planta de un hotel situado en pleno distrito financiero de Madrid y junto al estadio Santiago Bernabéu. En total, 180 metros cuadrados con salones amplios, minibar y una terraza con vistas a la Castellana. Para muchos un lugar de descanso rodeado de lujo y para unos pocos el espacio perfecto para representar una obra teatral. Esto último es lo que pensó el actor, director y dramaturgo cacereño Carlos Silveira (14 de enero de 1980) cuando se adentró en uno de sus últimos proyectos. Él dirige durante las noches de los viernes y sábados de mayo y junio 'El día de mi boda', una obra que no nace tras la tradicional subida de telón, una historia que huye de convencionalismos y grandes salas con butacas y palcos. Su trama transcurre en la 'suite' presidencial del NH Collection Eurobuilding, un hotel de cuatro estrellas que durante 60 minutos se convierte en teatro.

«El público ve el espectáculo en el mismo escenario donde se desarrolla la historia. Está hecho para que mire a través de una mirilla todo lo que sucede dentro de la 'suite'. El objetivo es que observe la función de cerca, que vea como el actor corre, suda y hasta siente», explica Silveira, quien apunta que normalmente son unas 50 personas las que disfrutan del guión teatral que se representa en esta habitación de hotel.

La obra se titula 'El día de mi boda' y es una comedia protagonizada por Sara Gómez, Verónica Perona, Álex Adróver y Rubén Sanz. Todo ellos son conocidos actores y actrices protagonistas de series televisivas como 'Gym Toni', 'Seis Hermanas', 'Cuerpo de élite' o 'Yo soy Bea'.

Cuenta las peripecias de cuatro jóvenes, unidos por fuertes lazos personales, que se encuentran en una 'suite' el día en que dos de ellos se van a casar. La relación alocada entre los novios y los otros dos jóvenes implicados desata las risas de un público que, antes de adentrarse en esta historia, participa en una experiencia gastronómica. «La función forma parte del programa de 'Las Noches de la Suite' que, en este caso, combina la alta cocina con el teatro. La entrada incluye un cóctel de la mano del chef Luis Bartolomé que elabora canapés para la ocasión», detalla Carlos. Él asegura que es un modo original de acercar el teatro a la gente.

«Me siento muy cómodo en escenarios no convencionales. Ahora en Madrid se lleva mucho el microteatro que se hace en salas alternativas con pequeñas obras. Hay una corriente que trata de colocar al espectador desde otro punto de vista; que busca cambiar su mirada. A mí me encanta que éste se vea envuelto por todo lo que sucede», confiesa Carlos, quien destaca que eso evita que el público caiga en la rutina. «Últimamente estoy viendo obras de teatro que se alejan de lo tradicional. He visto algunas que incluso se representan en peluquerías», añade.

Esa corriente aún no se ha extendido con fuerza en ciudades como Cáceres, aunque ya se pueden ver las primeras iniciativas. Un ejemplo de ello es lo que sucede en el bar Boulevard, en la calle Sergio Sánchez. Allí se representan los viernes por la noche obras de un cuarto de hora en una habitación de unos 20 metros cuadrados para 20 espectadores. «Es inevitable que esta corriente llegue a todos los lugares. Vivimos a un ritmo rápido y la gente demanda lo innovador», comenta este actor cacereño convencido de las posibilidades narrativas que ofrece un determinado espacio. «Por eso el Festival de Teatro Clásico de Cáceres tiene tanto poder. Ver una obra en la plaza de San Jorge o en Las Veletas cambia la mirada del espectador», matiza Silveira después de reconocer que le encantaría volver a actuar en esa cita.

Ya lo hizo en su XX edición con 'La fierecilla domada', una comedia de William Shakespeare. Fue cinco años después de formarse en la Resad (Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid). Ante representó papeles secundarios en series como 'El comisario', 'Homicidios' y 'Memoria de España'. También trabajó en obras como 'Buenas Noches, Hamlet'. Además, en 2015 participó con el Centro Dramático Nacional en el espectáculo titulado 'Trilogía de la ceguera'.

También ganó la primera edición del Premio de Teatro para Dramaturgos que convoca la Escuela de Teatro y Danza de Extremadura. Lo hizo con 'La sonrisa del gato'. Además, ha publicado varios textos como 'A tientas' y 'La noche que Lázaro cantó a Rafaella Carrá'. A ello se suman funciones como 'Naranjas exprimidas', nominada a los premios Max al mejor espectáculo revelación en 2011.

Hace siete años se adentró en el proyecto al que más tiempo le dedica, su propia academia de formación de actores en Madrid. Denominada Centro de Investigación Teatral La Manada se ubica en Marqués de Vadillo y en ella estudian unos 80 alumnos. Por sus aulas han pasado actores como Francisco Ortiz, protagonista en la serie 'El Secreto de Puente Viejo'.

La actividad docente la compagina con la dirección de obras teatrales. «Donde más cómodo me siento es como director. Cuando empecé, la interpretación me atraía mucho, pero actualmente lo que más me gusta es contar historias e incluso coger un texto dramático de otro autor y resolver el puzzle que plantea», asevera Carlos Silveira, quien entre cine, teatro o televisión, lo tiene claro. «Lo que me apasiona en una obra teatral es que el espectador asiste a un hecho único».

Carlos Silveira actualmente está trabajando en una función que se titula 'En el frente'. Es un musical que habla de la multiculturalidad y ya ha mantenido conversaciones con los Teatros Luchana, en Madrid. «Ponerlo en escena en Extremadura también estaría bien. Volver a casa me encanta», concluye.