Los taxis de la capital podrán prestar servicio en Casar durante las fiestas del Ramo El Ayuntamiento de la localidad cacereña ha editado un decálogo de recomendaciones para prevenir incidentes REDACCIÓN CÁCERES. Viernes, 25 agosto 2017, 08:38

El municipio de Casar de Cáceres celebrará sus tradicionales fiestas del Ramo del 31 de agosto al 5 de septiembre en las que se prevé la asistencia de miles de personas procedentes de otras localidades cercanas, muchas de ellas jóvenes de la capital cacereña para disfrutar de las discotecas móviles, por lo que el ayuntamiento casareño ha editado un 'Decálogo de buenas fiestas' para prevenir incidentes, según informa Europa Press. Los taxis de la capital cacereña podrán ir a Casar a recoger clientes en estas fiestas al haber dado un permiso especial la Junta de Extremadura, por lo no se prevén conflictos, como ha ocurrido en un pasado evento festivo en julio, en el que decenas de jóvenes se vieron obligados a regresar andando a Cáceres porque los dos únicos taxis de Casar no daban abasto.

El decálogo recoge recomendaciones, como cuidar y respetar el mobiliario urbano, usar los baños públicos, no conducir si se ha bebido alcohol, prevenir situaciones de conflicto, disfrutar de la convivencia y no incurrir en conductas discriminatorias o sexistas recordando que 'No significa no'. Son algunos de los consejos que se recogen en una octavilla que se distribuirá entre los asistentes y que incluye los teléfonos de interés en caso de urgencia. Por el reverso, además, se ha editado un plano de la localidad con los lugares de interés donde tienen lugar las diferentes actividades que se han programado para los festejos, como el desfile de peñas, las verbenas, los festejos taurinos, las atracciones o las discotecas móviles.

Mapa

En el mapa se indica también la situación de la parada de taxis a la que, como en otras ocasiones, podrán acudir taxistas de otras localidades a los que se les requiera el servicio, ya que el Ayuntamiento de Casar de Cáceres ha solicitado a la Junta de Extremadura el permiso para que profesionales de este medio de transporte de otros municipios puedan desplazarse allí en previsión de que «los dos taxis de la localidad no darán abasto», explicó el alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, quien presentó ayer el programa de las fiestas del Ramo.

El alcalde añadió que el decálogo pretende recordar a los casareños y a los visitantes que la diversión y las fiestas tradicionales, que llegan a congregar a unas 8.000 personas, son compatibles con el civismo y la buena convivencia.