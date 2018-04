La tasa de exámenes dejó 14.000 euros en las arcas municipales de Cáceres el último año Solo a las oposiciones de la Policía Local se presentaron cerca de 300 aspirantes que debían abonar 29 euros: la tarifa oscila entre 3 y 40 MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Domingo, 1 abril 2018, 09:58

Apenas 14.000 euros dejaron en las arcas municipales los derechos de examen en el último ejercicio. El pago de la tasa correspondiente se regula en una ordenanza fiscal que también contempla la expedición de documentos por la administración local a instancia de parte. Se trata de documentos que se requieren habitualmente para trámites relativos a prestaciones, bonificaciones fiscales o descuentos de algún tipo. En el caso de la tasa por derechos de examen el pago tiene que ver con la participación del interesado en alguna de las convocatorias que hace el Consistorio para ocupar algún puesto profesional. Los números son dispares, aunque la crisis se ha dejado notar por la congelación de la cobertura de empleo público, con la consiguiente reducción de ingresos por este concepto.

En su presupuesto para 2018 el Ayuntamiento solo ha consignado 1.000 euros. Ha primado el principio de prudencia, admiten desde el área de Economía que gestiona la concejala María Guardiola. Los ingresos son bastante mayores, aunque esos menos de 15.000 euros recaudados en 2017 suponen una parte mínima dentro de las cuentas municipales. El Consistorio hace una previsión de 69,5 millones de euros en ingresos para este ejercicio. Es decir, si se mantiene la línea del curso pasado, la aportación de las tasas llegaría al 0,02 por ciento. Supone solo dos euros por cada 10.000 que entran en el balance por otros conceptos.

El pago no es uniforme. No todo aquel que aspira a una plaza profesional debe abonar la misma cantidad por ese derecho a examinarse. Por ejemplo, a la última convocatoria para cubrir tres plazas de agente de la Policía Local se presentaron casi 300 aspirantes. En ese caso, la tasa se elevaba a 29 euros. Es la que se fija en la ordenanza para participar en pruebas selectivas de acceso a la función pública para grupos profesionales B y C o asimilados. Esa tarifa es la segunda más alta. Está por encima de los 22 euros establecidos para pruebas selectivas de los grupos D y E o asimilados. Aquellas personas que concurren a pruebas para el acceso a contratos de trabajo que estén financiados por Fondos Sociales Europeos y se encuentren empadronados en la ciudad solo deben abonar 3 euros.

Por contra, los participantes en pruebas de acceso al grupo A o asimilados, las de mayor nivel, solo podrán hacerlo previo pago de 40 euros. Fue el caso de los cerca de 30 aspirantes al puesto de arquitecto con carácter interino que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 1 de agosto. Los interesados debieron ingresar el dinero en una cuenta del Ayuntamiento con el concepto ‘Derechos de Examen’, además de su nombre y apellidos, DNI y la plaza a la que se optaba.

El trámite es siempre el mismo aunque la propia ordenanza recoge rebajas. Las bonificaciones fiscales se dirigen a los desempleados. Siempre que estén «debidamente inscritas en el centro de empleo» en la fecha de final de plazo para presentar la instancia tendrán una bonificación del 50 por ciento de la cuota.

También cuentan con beneficios los aspirantes que tengan una diversidad funcional superior al 33 por ciento. En ese caso, no se paga nada.

Los ingresos municipales por tasa de examen reflejan una gran variación en los tres últimos ejercicios. En el último fueron exactamente 14.443 euros, pero un año antes se quedaron en 2.487. La cifra más alta fue la de 2015, 25.155 euros.