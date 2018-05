Los talleres enseñan el poder de la creación para llegar a la tolerancia Talleres infantiles en la Casa Museo Pedrilla. :: Álvaro Quintanilla SERGIO LORENZO Cáceres Sábado, 12 mayo 2018, 08:39

En el Museo Casa Pedrilla se suceden los talleres infantiles, con aforo libre. Los artistas enseñan a los niños a ver otros mundos sin miedo, llegando a la tolerancia mientras disfrutan de la libertad que da la creación.

Este sábado se ofrecen dos clases de talleres. A las once de la mañana, a la una y media y a las siete y media de la tarde, los ingleses de Sand Palace Arts recrearán el fantástico mundo de los insectos. A las doce de la mañana, a la una de la tarde y a las cuatro y cuarto y cinco y cuarto de la tarde se ofrecerán los talleres de ritmos afrobrasileños. Con la participación del colectivo de artistas ingleses y argentinos Dot To Dot, y la vocalista y bailarina española María Andrada, que preparará a niños y miembros de sus familias que el domingo quieran participar en la procesión final del Womad.

Ayer por la tarde comenzaron también los talleres de adultos en la Plaza de San Jorge con los hermanos Thioune de Senegal. Enseñan al público la forma de realizar seis bailes y también preparan la batucada africana para el pasacalles del domingo.

Estos talleres para adultos del Womad, que muchas veces se convierten en preciadas actuaciones en las que interactúan los artistas con el público, se volverán a realizar hoy en San Jorge a las seis menos cuarto y a las siete menos cuarto de la tarde.

A las doce de esta mañana, en el ciclo de cine Womad, se proyectará en la Filmoteca la película 'Nelson Mandela: The miyth and me'.