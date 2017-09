Este mes se han suspendido 515 pruebas de conducir en Cáceres por la huelga de examinadores Un alumno se dispone a empezar el examen práctico de conducir en el R-66. / Jorge Rey Las autoescuelas cifran en un 50 % los exámenes que no se han celebrado por los paros realizados desde junio FRANCIS GONZÁLEZ Jueves, 28 septiembre 2017, 23:27

Pasan los días y la huelga convocada a nivel nacional por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) parece no tener un final cercano. Sus consecuencias en la provincia de Cáceres son importantes, pues solo en lo que va de septiembre se han suspendido 515 pruebas prácticas de conducción, según los datos facilitados a este diario por la Dirección General de Tráfico.

El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres, Francisco García, por su parte, calcula que la mitad de las pruebas no se han celebrado por la huelga. Hay que recordar que desde el pasado mes de junio, exceptuando agosto por las vacaciones, los examinadores de Tráfico realizan paros cada lunes, martes y miércoles. Los jueves y viernes la plantilla trabaja con normalidad.

Las autoescuelas son, junto a sus alumnos, los principales afectados por los paros de los examinadores. Entre sus principales quejas se encuentra la de no saber hasta el mismo día de la prueba si podrán realizarla o no.

El director de la autoescuela Zona 30, Alberto Rey, explica a este diario que se ha encontrado en la situación de llevar a cuatro alumnos para examinarse y solo dos de ellos pudieron examinarse porque a los otros dos les tocó un funcionario que ejerció su derecho a huelga.

Sobre este tema, Cristina Redondo, directora provincial de Tráfico, afirma que ellos hacen la designación de los exámenes, pero no pueden saber si el trabajador va a secundar la huelga, o no, hasta el mismo día. «Es un derecho de los trabajadores y no podemos saber con seguridad cuál de los seis examinadores va a seguir la huelga», indica. De los seis que componen la plantilla en Cáceres, cuatro suelen hacer huelga y dos no.

Según Alberto Rey, el procedimiento que siguen cada vez que toca examinar en Cáceres consiste en ir a la sede de Tráfico a la hora de su apertura y allí les comunican la designación del examinador que les corresponde.

En este sentido, entiende que Tráfico no les comunique con anterioridad quién va a ser el funcionario con el que van a realizar la prueba porque sería como «saber las preguntas de un examen y prepararía a los alumnos en función del recorrido que suele hacer cada examinador», expresa. Esto es algo que siempre se ha hecho así, según explica Redondo, ya que antes de la huelga tampoco comunicaban quién iba a examinar a cada alumno.

Lunes

Precisamente, esta es una de las cosas que más enfada a los futuros conductores que se ven afectados por los paros por los trastornos que les ocasiona. Llegan el día y la hora en la que han sido citados y les comunican si se examinan o no en función del empleado que les toca.

Alberto Rey: «Cada grupo estamos tardando casi un mes en volver a examinar»

El pasado lunes 25 de septiembre, por ejemplo, no se pudo examinar ningún alumno. Alguno se había desplazado desde Madrid, con los consiguientes gastos económicos del desplazamiento.

Los afectados reclaman que al menos se fijen unos servicios mínimos «para no dañar a terceros», como se produce en las movilizaciones laborales de otros sectores. Así el ciudadano sabe a qué atenerse.

Asimismo, la web de Tráfico tampoco permite hacer reclamaciones.

Los exámenes para obtener el carné de conducir en la provincia de Cáceres se distribuyen en seis centros (Cáceres A y B, Plasencia, Coria, Trujillo y Navalmoral de la Mata) y realizan las pruebas en ellos de forma rotatoria. En esta línea Alberto Rey, de la autoescuela Zona 30, critica que cada centro está tardando entre 25 días y un mes en volver a examinar.

Complemento

Hay que recordar que el origen de la protesta laboral se remonta a octubre de 2015, cuando varios sindicatos acordaron con la Dirección General de Tráfico un complemento salarial de algo más de 200 euros para el colectivo de examinadores. Dos año más tarde, esa subida no se ha aplicado. A esta circunstancia nacional hay que sumar la propia de Cáceres y su falta de personal: desde 2011 se han perdido cuatro examinadores de la plantilla habitual.

En Badajoz también han sufrido la pérdida de un examinador, pero allí trabajan en la actualidad 12, exactamente el doble que en Cáceres. Además, en el territorio pacense hasta ahora solo un trabajador secunda la huelga, por lo que los lunes, martes y miércoles cuentan con 11 trabajadores para hacer los exámenes. Por eso, allí la huelga iniciada en junio apenas se está notando y alguna autoescuela se ha llevado a localidades de Badajoz a sus alumnos para que se pudieran examinar.