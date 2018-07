«Soraya tiene la fuerza suficiente para liderar al PP», señala Nevado

La alcaldesa Elena Nevadomuestra sus preferencias por la ex vicepresidenta del Gobierno español a la hora de elegir candidata a liderar el Partido Popular. Nevado ha expresado esta mañana su apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría, la mujer que, en su opinión, reúne las condiciones adecuadas para volver a gobernar.

«El PP en Extremadura está dando una lección», ha resaltado la regidora en alusión a las diferentes opciones que se han podido barajar dentro de la libertad de cada militante a la hora de pronunciarse. En este sentido ha restado importante a la opción del presidente regional del partido, José Antonio Nevado, que ha resaltado las virtudes de otra candidata, María Dolores de Cospedal.

«Soraya tiene la suficiente fuerza y coraje para liderar un partido que cuenta con miles de militantes». Elena Nevado ha incidido en que no hay indicaciones a nivel de dirección para que los afiliados opten por un candidato u otro. «Estamos demostrando que esa manida frase de los 'aparatos' en Extremadura no existe y de ahí mi satisfacción», ha matizado. Nevado también ha querido aclarar que su apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría es como militante pero no significa que esa sea la única opción del PP cacereño.

«Yo no le voy a pedir a la Junta local o a los militantes que voten lo que voy a votar yo. Les voy a pedir que voten como lo voy a hacer yo, desde el convencimiento de que es la mejor opción para volver a gobernar», insiste.

Al ser preguntada por su candidatura a la Alcaldía de Cáceres por el PP no ha querido entrar en detalles: «Primero la A y luego la B», ha zanjado.

La alcaldesa ha aludido al proceso de elección interna del nuevo líder popular en la presentación de la remodelación de la Plaza de Galarza.