Solucionar un atasco en un bloque de vecinos puede costar hasta 8.000 euros

«Estamos hartos de mandar escritos y de colocar carteles en las comunidades. No nos hacen caso». Así lo manifiestan a HOY desde Administración de Fincas Jordán, donde conocen muy bien las graves consecuencias de los atascos de tuberías de saneamiento por toallitas. «La publicidad de que se disuelven en agua no es cierta. Por favor no arrojen toallitas al inodoro», es el mensaje de los carteles que coloca este despacho de administración de fincas en las comunidades que gestiona.

Según explican, en el edificio de Gómez Becerra 12 el atasco en las tuberías resultó tan grave que fue necesario abrir la calle al ser imposible romper el tapón creado por las toallitas mediante la aplicación de agua a presión, que es el método habitual para resolver estos problemas. Esa reparación costó a los vecinos entre 7.000 y 8.000 euros. Lo habitual es que la solución a la obturación de tuberías en un edificio, sobre todo en los codos, acabe costando 400 o 600 euros, entre los gastos por el agua a presión y los de albañilería y fontanería.