Solidaridad cacereña en la frontera serbo-croata de Sid Casona donde viven los refugiados en Sid. :: cedida por gabriel tifón Patricia Sierra ayudará durante un mes a jóvenes refugiados que se encuentran viviendo en situaciones infrahumanas SORAYA SALGADO CÁCERES. Lunes, 31 julio 2017, 07:40

Patricia Sierra vuelve a dedicar su tiempo de vacaciones a ayudar a los refugiados, el colectivo que centra toda su solidaridad y su fuerza. Esta profesora de Educación Física en el colegio de Cañaveral viajó el pasado 22 de julio a la frontera serbo-croata de Sid, foco principal de refugiados en la actualidad. Allí se encuentran de 400 a 600 chicos de entre 13 y 15 años, malvivendo en el mayor de los casos y sin la compañía de ningún adulto, tal y como explica esta cooperante, que ha viajado en otras ocasiones a Grecia para ayudar a expatriados. En este punto abundan los procedentes de Afganistán, Siria y Pakistán.

La voluntaria extremeña tiene la dificultad añadida de que va a un lugar donde el voluntariado no está bien visto, y las grandes ONGs no llegan a Sid. «Allí solo les ayuda un grupo de voluntarios independientes llamados 'No Name Kitchen', que son los que se encargan de dar de comer a los refugiados. Cocinan en una casona un poco destartalada, y salen a buscar a los chicos a los campos para que puedan comer y desayunar. Ahora, además, hay un brote de sarna muy fuerte, y les proporcionan sacos de dormir, tiendas de campañas..., son los que cuidan de ellos, y el grupo al que me voy a unir», explica a este medio Sierra.

«Se vulneran los derechos humanos más esenciales: palizas y malos tratos extremos por parte de la Policía, traficantes sin piedad cuya única mercancía es la vida humana; militares y policías corruptos que se lucran con la miseria humana», se queja la voluntaria sin restar crudeza a su relato.

Recursos

La plataforma de refugiados de Cáceres recaudó el pasado mes de junio en el acto de El Corral de Cigüeñas 1.400 euros, la misma cantidad que se consiguió reunir en el Festival Flamenco de Cañaveral. Este dinero, junto a las donaciones de particulares anónimos, será destinado íntegramente a dar la comida y el desayuno diarios a los necesitados de Sid, y una parte a los 'squats' de Atenas. Esta joven fue una de las impulsoras de la gran recogida de alimentos y carritos de bebé que se llevó a cabo en el mes de febrero y que resultó todo un éxito de participación.

De momento Patricia Sierra tiene previsto quedarse un mes ayudando a los chicos. «La mayoría tienen problemas porque la mafia les ha quitado el pasaporte, u otras trabas administrativas. Están varados, sin ningún tipo de ayuda. Además allí las mafias son caldo de cultivo, y al estar tan desprotegidos los coaccionan, y es una situación bastante dantesca. Por lo que me han dicho es mucho mas duro que Grecia», dice Sierra.

«Aunque hay muchos jóvenes allí, también hay familias escondidas intentando evitar las palizas y los abusos. También hay un gran número de niños que han perdido a sus padres por las bombas o en el Mediterráneo, y al estar solos se van acoplando a los grupos que ven, pero son carne de cañon para las mafias», se lamenta la voluntaria.

«Ellos están viviendo en el campo, escondidos en un bosque, le llaman 'the jungle'. Duermen en el suelo, en el campo, o en sacos dormir que le han dado los que allí les ayudan. Hay una especie de casona destruida donde malviven en el suelo, aunque cada día se ven obligados a cambiar de sitio porque la policía les persigue», añade en lo que se convierte en un retrato del dolor y la injusticia.

A las condiciones infrahumanas que los voluntarios se encuentran al llegar a Sid, se suma la complicación de que las fuerzas de seguridad no les dejan hacer su trabajo. «Hace poco tiempo detuvieron a la médico que fue ayudar, a Chus, de Salamanca. Para nosotros es una situación peligrosa, podemos tener bastantes problemas. Gente que está allí me han avisado que no me asuste si me detienen», relata Sierra, que emprendió su viaje en solitario y que allí se suma a voluntarios y cooperantes de distintas partes del mundo que quieren arrimar el hombro porque el mundo sea mejor.

Para la mayor parte de la gente hay un verano de sol y playa. Otra elige montaña o pueblo. No son demasiados los que renuncian a todo y se ponen de lado de los más desfavorecidos, pero Patricia lo es.