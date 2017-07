Sofía, la heroína de seis años que no pudo salvar a su padre

Sofía Domínguez Galán, de seis años, jugaba con su padre el viernes 26 de mayo. Era festivo en Cáceres por las ferias y estaban los dos solos en casa. Se lo estaban pasando en grande, se reían, hasta sacaron un vestido. Pero, de repente, esta alumna de primaria en el Dulce Chacón observó que algo no iba bien. Su padre se había quedado tendido y no le hablaba.

«Sofía colaboró intensamente con el 112 y con la Policía para salvarle. Hizo todo lo que había que hacer, como un adulto», insistía ayer la alcaldesa, que la abrazó con fuerza al entregarle el diploma que deja constancia de su «valentía y ejemplo». El hombre, de solo 44 años, no logró salvar su vida. Un infarto, «muerte súbita», lamentaba emocionada la madre, Ana Belén, en el acto de homenaje.

«Lo que me preocupaba era la niña. Por el padre ya no podíamos hacer nada. Lo que no podía quedar es la más mínima duda de que ella hizo todo por salvarle», contaba ayer Francisco Rosado, el agente que se ocupó de la pequeña tras la llegada de los primeros auxilios a su domicilio en la calle Ordesa, en el Vivero. Sofía recorrió la escalera del bloque, piso a piso, vecino a vecino hasta que encontró por fin a ayuda en el cuarto. «Nos cambió la vida en un instante. Nos íbamos a ir a la playa», recuerda mientras trata de sobreponerse Ana Belén. El ejemplo y la presencia de Sofía la ayudarán a ello.