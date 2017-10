«La situación era descontrolada», afirma Cs sobre las expropiaciones municipales Miembros de la comisión municipal de expropiaciones, en su última reunión. :: jorge rey El grupo socialista admite que la comisión de investigación llega «tarde», mientras que CáceresTú apunta la «responsabilidad política» del exalcalde Saponi MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Martes, 10 octubre 2017, 07:46

La comisión municipal de expropiaciones se reunió ayer para abordar la redacción de un documento final de conclusiones, con la base del que ha elaborado el presidente de la misma y con las aportaciones de los grupos de la oposición. El texto inicial de Presidencia, como informó HOY el pasado domingo, se muestra duro con exaltos funcionarios municipales cuyas explicaciones «no convencen». Las miradas se fijan, también por parte de la oposición, en el exsecretario general, Manuel Aunión, y el exjefe de edificación, José Luis Hernández. De fondo, el expediente número 16, el de la permuta de unos terrenos en el Parque del Príncipe por cerca de 15 millones. CáceresTú y PSOE llegaron a plantear la opción de enviar la documentación de esa operación a la Fiscalía. «Si a todo el proceso anómalo de valoraciones (...) -incide CCTÚ- se le suma la ausencia de los necesarios informes del Secretario e Interventor municipales del año 2011, da como resultado la presunción de algún tipo de infracción jurídica». El proceso judicial, no obstante, se descartó por entenderse que el supuesto delito ya habría prescrito.

La comisión de investigación tiene su origen en el pleno de mayo de 2016. Surgió a propuesta del grupo de Ciudadanos. Su portavoz, Cayetano Polo, cree que el trabajo realizado «sí ha servido». «La comisión ha puesto sobre la mesa los datos de cómo con los gobiernos socialistas y del PP se tomaron decisiones políticas gravosas para las arcas públicas y que hemos pagado todos los cacereños». En el documento de Cs, cuyas aportaciones se añadirán al texto de Presidencia, se hace un repaso exhaustivo de los expedientes.

Aporta detalles sobre los defectos que se observan en varios de ellos. Así, el número 12 «carece de hoja de aprecio del Ayuntamiento». El número 47 incluye una valoración de terrenos que para el Consistorio era menos de la mitad que el Jurado Autonómico. «Estas diferencias no fueron aclaradas», advierte Cs. Sobre la permuta de los terrenos del Parque del Príncipe se pone el acento en no hubiese informes técnicos, así como que el resultado de la mediación de la Gerencia de Urbanismo de Madrid fuese vinculante, algo extraño. También alude a responsabilidades políticas: «Los dirigentes del Ayuntamiento de Cáceres se sumieron en un asunto sin control alguno sobre el que tuvieron que tomar decisiones precipitadas». De hecho, habla de «falta de capacitación de los concejales de aquel entonces para resolver un problema de esta magnitud». Según Cs, las comparencias de técnicos y políticos en la comisión ponen en evidencia que «la situación era descontrolada por completo». «No se entiende que en un caso de abultadas cifras como el que nos ocupa no se hiciera consulta a Intervención», añade. Ciudadanos señala que los terrenos permutados aumentaron su valor en menos de tres años «en cerca de 10 millones de euros».

«No se comparten ni se entienden», admite el presidente de la comisión en su informe sobre las explicaciones del exsecretario, Manuel Aunión. CáceresTú también pone en cuestión su papel y habla de «responsabilidades políticas» del exalcalde Saponi. Para el grupo socialista la comisión de investigación «ha llegado radicalmente tarde» y hace autocrítica al reconocer que debería haberla impulsado el propio PSOE. No obstante, cree que es con el PGM de 2010, aprobado en el gobierno de Carmen Heras cuando se normaliza la situación y se pone freno a los costes que las expropiaciones supusieron para el Consistorio.