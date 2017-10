Sindicatos, PSOE y CáceresTú acusan al Gobierno de mentir

«Sin acuerdo no hay presupuesto». «Negociación no es imposición». Fueron algunos de los mensajes que lanzaron ayer en sus pancartas los representantes sindicales en el pleno. Horas antes se había roto la mesa de negociación sobre la revisión de los salarios en el Ayuntamiento.

«Nos han mentido. El equipo de Gobierno ha actuado de mala fe. No nos han proporcionado datos reales sobre los que poder negociar», lamentaron desde UGT, CSIF y Comisiones Obreras. Sostienen que la propuesta del concejal de Empleo «busca la revisión de los grupos A1 y A2», según el acuerdo con Cs, pero no se informó de ella con anterioridad. Opinan que las diferencias tras distintas reuniones «son mínimas pero no negociables» para el Gobierno.

También se pronuncian CCTÚ y PSOE. «Nos han mentido porque desde el inicio de la mesa les pedimos los datos económicos y no nos han proporcionado datos reales». Belén Fernández (PSOE) y Consolación López (CCTÚ) se fijan en el 'baile' de cifras, de 89.000 euros a 210.000 euros en una semana. Hablan de «una propuesta unilateral que supone la revisión exclusiva a las categorías A1 y A2 para contentar a Cs de cara a los presupuestos».