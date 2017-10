Simultánea de ajedrez en Cáceres con Alejandro Fernández A la izquierda, el jugador Alejandro Fernández. :: lorenzo cordero REDACCIÓN. Lunes, 2 octubre 2017, 08:12

Los aficionados al ajedrez se reunieron ayer en el Paseo de Cánovas para participar en una partida simultánea, organizada por el Club Deportivo Castra Caecilia junto al Quiosco de la Música. Entre los jugadores estaba el cacereño Alejandro Fernández Camello, de 15 años, subcampeón de España Sub 16 y campeón de Extremadura en diferentes categorías (sub 16, sub 14, sub 12 y sub 10). Junto al joven, estuvieron otros 30 jugadores de todas las edades. La exhibición de ayer sirvió, además, como inauguración de la Escuela Municipal de esta disciplina.