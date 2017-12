La San Silvestre de Cáceres deberá hacer frente a la posibilidad de lluvia Entrega de dorsales en Pulsaciones.net. :: armando méndez REDACCIÓN. Sábado, 30 diciembre 2017, 09:32

Después de varias ediciones de buen tiempo, la carrera San Silvestre de mañana deberá hacer frente a la lluvia, que en cualquier caso, según las previsiones, no sería muy fuerte. Los organizadores, la asociación de vecinos Hispanoamérica, espera alcanzar este año su récord de participación y superar los 7.000 corredores. La distribución de dorsales, como es habitual, ha sido masiva y en la jornada de ayer ya resultaba complicado hacerse con ellos. Hay que recordar que se puede participar pese a no disponer de dorsal, pero no se podrá optar a los regalos que se sortean al final, en el Kiosco de la Música. La prueba comenzará a las 18 horas desde la Plaza Mayor. Tendrá su recorrido habitual hasta la avenida de España, con meta junto a Cajalmendralejo.