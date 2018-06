Dos sillas de ruedas para salir de casa José Palma ante una de las escaleras que debe superar cada día para salir. / Lorenzo Cordero José Palma, de 64 años, espera desde hace 15 meses a que el Ayuntamiento de Cáceres le autorice la construcción de una rampa para tener un mejor acceso a su domicilio MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Lunes, 25 junio 2018, 22:02

Cuenta José Palma, de 64 años, que su gran ilusión es entrar y salir de casa sin problemas. Pero le falta una pierna, amputada, y en la otra apenas tiene un 10 por ciento de movilidad. Vive en la Roche Sur Yon y en marzo de 2017 pidió al Ayuntamiento autorización para hacer una pequeña rampa y un acceso a su vivienda. Aún no ha conseguido permiso. En estos 15 meses dice que ya se ha caído varias veces, la última «hace solo 15 días», rememora con pesar.

En el escrito que José presentó en el Consistorio pedía la apertura de una especie de puerta-ventana por una calle aledaña. Asegura que esa obra no supondría ningún impedimento ya que la acera es lo suficientemente ancha: 2,07 metros y no hay demasiado tránsito de personas.

«Vivo en un bajo pero con escalones que me limitan poder acceder a mi vivienda, por lo cual me veo supeditado a terceros», explicaba José Palma en su escrito. Y terminaba la instancia con una frase que, dirigida a la administración, se convierte casi en una suplica, para casos como el suyo:«A la espera de sus noticias». José vive solo. Cuenta que necesita dos sillas de ruedas. Con la primera llega hasta cinco escalones de la entrada. Luego coge la muleta. La ata a la muñeca y llega a otra pequeña escalera que lleva a su casa, relata. Allí tiene esperando una segunda silla de ruedas.

La supuesta reforma, que supondría abrir ese acceso y colocar una rampa sobre la acera, se hace esperar. «Es una pena porque la comunidad de propietarios está de acuerdo. Incluso me ayuda a pagarla. Son unos 2.700 euros», comenta este hombre que fue operado tres veces en la pierna antes de que le fuera amputada: «Tuve un problema de plaquetas y me la tuvieron que cortar. Desde entonces estoy así. Sin la rampa, el Ayuntamiento prácticamente me condena a no salir de casa».

Técnicos municipales apuntan que con la rampa, la acera quedaría rebajada por debajo de la mitad, lo que a su vez reduciría la accesibilidad de otras personas. «Supondría disminuir excesivamente el paso peatonal. Se están estudiando otras soluciones», responde el equipo de Gobierno.

El PSOE denunció este lunes la «desidia» del Ejecutivo local, ya que «cada vez pone más trabas técnicas» y aporta «cero soluciones políticas». Su portavoz, Luis Salaya, critica que el concejal de Urbanismo conozca el caso y no dé respuestas. «Sigue sin llegar la licencia».

El Ayuntamiento plantea instalar un elevador o rampa en una zona común.