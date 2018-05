Sigue el éxito de la romería de Santa Lucía en Cáceres, que no tiene espacio La romería en la ermita, que ya estaba en el año 1522, es una de las más antiguas de Cáceres. :: Armando Cientos de personas acudieron a la misa, compraron 'la palma de la mártir' y jugaron en la tradicional rifa SERGIO LORENZO Cáceres Lunes, 14 mayo 2018, 08:03

Si el año pasado unas 500 personas estuvieron en la romería de Santa Lucía, en Aldea Moret, ayer acudieron más de 700 a esta tradicional romería que se celebra el siguiente domingo después de subir a la imagen de la Virgen de La Montaña a su Santuario.

Seguramente a la romería podría ir más gente si hubiera más espacio para aparcar coches cómodamente y más sitio para comer, «pero el espacio es el que hay - afirma con resignación el párroco Miguel Ángel González, de Aldea Moret -. Llaman para poner castillos hinchables y otras cosas, pero les tenemos que decir que no porque no hay sitio».

Esta romería es una de las más antiguas de Cáceres, con más de 150 años de antigüedad. La ermita también tiene su historia. Se sabe por un documento encontrado en la parroquia de San Mateo, que ya existía en 1522, y que en 1646, ya se celebraba el día de Santa Lucía.

«Esta romería es un ejemplo de que la gente quiere a Aldea Moret», afirma la alcaldesa

La ermita está en uno de los lugares más bonitos de los alrededores de Cáceres. Se llega a ella tomando una carretera estrecha que parte del Poblado Minero de Aldea Moret, se atraviesa una vaguada y se llega al cerro en el que se encuentra el templo, después de pasar una vía del tren. Caminando desde el Poblado Minero son unos 20 minutos.

La alcaldesa Elena Nevado, que con otros concejales estaba en la romería, animaba a los cacereños que no conozcan la zona a que acudan a verla y otro año a la romería, «invito a la gente a que viva esta romería porque es una de las más tradicionales de la ciudad, a la que yo no he faltado nunca». Recuerda que el Ayuntamiento se volcó con los vecinos para que esta romería no se perdiera, cuando había un conflicto con el dueño de un terreno, que dificultada el acceso. Se alegraba del éxito de la romería, «es un ejemplo de que la gente quiere a Aldea Moret, porque vienen vecinos de este barrio y otros de la ciudad».

Numerosas personas acudieron a la misa que hubo a las doce de la mañana, participaron en la procesión de la imagen rodeando la ermita, y una vez que la talla estaba en el templo, realizaron el 'besaojos', donde se besa unos ojos de plata que penden de dos cintas unidas a la imagen de Santa Lucia, una imagen de madera que es de 1994.

Muchos cumplieron con la tradición de comprar dulces que se venden a beneficio de la parroquia, destacando 'la palma de la mártir', que es pan con anís formando una palma similar a la que lleva la Santa en sus representaciones. Ayer se pusieron a la venta 2.000 dulces. También hubo una peculiar rifa, en la que los fieles donan regalos que son rifados con una ruleta de baraja. Otras cartas de la baraja están en tablillas de madera, que se venden de 1 a 4 euros según el regalo (ayer había una bicicleta nueva). No puede haber más de 14 candidatos al premio.

Luego muchos se fueron después de tomar algo en el chiringuito que tenía precios populares. Un euro costaba la cerveza, un chupito, una sardina, el vino de pitarra, el café...