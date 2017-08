Sierra de Fuentes teme nuevas averías tras 72 horas sin agua Los vecinos cargan con cubos de agua que sacan de una fuente pública. :: l. cordero El corte obligó a cerrar negocios y causó trastornos a los vecinos, pero el Ayuntamiento anuncia que se restablece el servicio MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Miércoles, 9 agosto 2017, 07:52

El temor a nuevas averías de agua se apodera de los vecinos de Sierra de Fuentes. No resulta extraño tras quedarse el sábado sin suministro y no empezar a recuperarlo hasta ayer. El Ayuntamiento anunció en un comunicado difundido a través de las redes sociales el restablecimiento del servicio a casi todo el pueblo. Algunos habitantes consultados lamentaban que de los grifos de sus casas apenas saliese «un hilillo de agua» tras la sucesión de penurias sufridas durante el último fin de semana y las horas siguientes. «No se nos ha informado. Nos han llevado de nuevo al siglo XVIII, con camiones cisterna de abastecimiento y ancianos cargados con bidones. Es un caos», lamenta Santiago de Ignacio, portavoz de la Plataforma ciudadana que denuncia la situación que vive el municipio con el servicio del agua. Hay que recordar que el fijo por factura se aproxima a los 50 euros por diversas cuotas fijas, incluidas la de abastecimiento y saneamiento.

«Hay negocios cerrados, bares que no han podido atender a su clientela por falta de agua. La piscina ha debido clausurarse. En pleno verano y la gente sin poder bañarse y el encargado sin trabajo. ¿Quién responde de este desastre?», se pregunta Alfonso Maestre. Regenta el Mesón Azuquita, en la calle Isabel la Católica. Alfonso y los usuarios habituales de su local, con todo, se pueden considerar afortunados. En medio de las 72 horas de sequía que ha padecido el municipio ellos se han visto beneficiados. «Tengo la suerte de contar con un pozo y hemos tirado de allí. Al menos para lavar los cubiertos, vasos y platos», apunta el responsable del mesón.

Entre sus clientes lo hay que confirman su malestar: «Estamos indignados», clama Alfonso Maestre. La imagen de los habitantes de Sierra de Fuentes cargados con garrafas le parece más propia de otro siglo. «Hemos vuelto a la Prehistoria estos días». Además, el comentario generalizado es el que alude al temor de nuevas averías. Los tramos afectados por los reventones se han ido arreglando por parte de los operarios que, según la alcaldesa, han trabajado «a destajo» para volver a la normalidad.

Sin embargo, el aumento de la presión hace previsible que surjan nuevos inconvenientes: «Lo que nos dicen es que los tramos afectados requieren una renovación completa y no se pueden descartar más averías». «Es indignante que no se nos haya explicado nada y que se vean ancianos cargados con bidones que pesan kilos porque no podíamos ni lavarnos», señala Santiago de Ignacio. El portavoz de la Plataforma vecinal reclama responsabilidades a la alcaldesa, María Luisa Holgado.

La regidora comparecerá hoy en rueda de prensa. «Una vez solucionadas las múltiples averías ocasionadas por el mal funcionamiento de una válvula reductora de presión, desde esta mañana, se está restableciendo el servicio», confirmó el Ayuntamiento. El «llenado de la red» de forma gradual hizo que se llevase a cabo «de manera lenta».

A su vez, desde el Consistorio se pidieron disculpas a la población y se anunció la apertura de nuevo de la piscina. Fue, se matiza, una «emergencia sobrevenida» por lo que se agradece la ayuda del 112, la Dirección General de Infraestructuras de la Consejeria de Fomento de la Junta de Extremadura, «que puso a disposición de nuestro pueblo servicio de agua potable», la Dirección General de Salud, el diputado de Infraestructuras, el presidente en funciones de la Diputación y el presidente de la Mancomunidad.