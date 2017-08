Sierra de Fuentes da por resuelta la avería y los afectados quieren reclamar La alcaldesa, María Luisa Holgado, revisa una avería con Julián Polo y David Bachiller, de Acciona. / Lorenzo Cordero La alcaldesa pide disculpas por los cortes de agua y anuncia que espera bajar el recibo en 2018, pero hay vecinos que siguen sin servicio MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 9 agosto 2017, 23:19

La alcaldesa de Sierra de Fuentes da por resuelto el problema de los cortes de agua que han restringido el abastecimiento a la población desde el sábado. Fue una «situación de emergencia» que además se vio «agravada», señala María Luisa Holgado, al tratarse de un fin de semana en pleno mes de agosto. La regidora pidió ayer disculpas a los vecinos («lamentamos profundamente los trastornos») en una comparecencia junto a los concejales Julián Polo y Felipe Holgado, así como con el delegado de la empresa concesionaria, Acciona, David Bachiller. Holgado hizo un repaso de las actuaciones que llevó a cabo el equipo de Gobierno en colaboración con la Junta de Extremadura y la Diputación. También recordó que con los planes de la institución provincial se podrá renovar parte de la red e incluso anunció una posible rebaja del recibo, por el ahorro de pérdidas incontroladas, a partir de 2018.

Sin embargo, los afectados no las tienen todas consigo. «¿Arreglado? Lo que sale por el grifo es un hilo, sin apenas presión. Tan poca que ni siquiera funciona el calentador». Tecla Durán regenta el Bar Paleta. El lunes por la mañana decidió cerrar. Ha salvado como ha podido esta crisis del agua, con viajes a por cubas con las que cargaba desde las inmediaciones del polideportivo. «El miedo es que esto vuelva a pasar y nos estamos temiendo que así sea. Lo que hemos vivido es una barbaridad. Si se repite, cierro», adelanta.

Quien no ha tenido oportunidad de elegir es Diego Manuel Maestre. Es el responsable del bar de la piscina municipal. Por motivos sanitarios, argumenta la alcaldesa, se recomendó su cierre. Para Diego y su socio, que pagan un alquiler mensual por la concesión, ha sido «algo desastroso». «El sábado –relata– me vi con 12 mesas repletas de personas y sin agua. Fue un caos, con el añadido de que además se colapsó el servicio. El domingo cerramos. ¿Qué supone? Pues un día como ese este mes son unos mil ó 1.200 euros de caja. No digo más».

«Esperamos bajar el recibo del agua en el futuro» María L. Holgado , alcaldesa

«Tenía que irme a duchar a Albalá a casa de mis padres» pedro pérez, vecino

«El domingo perdí una caja de 1.200 euros y pienso reclamar» Diego M. Maestre, Bar de la piscina

Algunos afectados por el problema de los cortes de agua suscitados por la sucesión de averías (hasta ocho graves, según la empresa) barajan reclamar por los daños y perjuicios sufridos. Diego Manuel Maestre lo tiene claro:«Vamos a valorar las pérdidas y las reclamaremos. Porque además tenemos un problema adicional. La piscina abrió el 2 de julio, con dos semanas de retraso y eso también afecta al negocio», detalla.

Las quejas continuaban ayer en el pueblo y se multiplicaban en las redes sociales.

En la piscina ya tenían suministro, pero con menos presión que antes, «como a un 80 por ciento», según el encargado.

«Estoy en la Avenida de Cáceres y no tengo ni gota», lamentaba Esperanza Picapiedra a media tarde. «Seguimos sin agua», corroboraba Rubén Maestre, que aludía a los daños causados a los negocios de la localidad. Virginia Corchado confirmaba que en la calle de las Cruces tampoco salía liquido alguno por el grifo. «¿Dónde está el servicio que presta Acciona», se pregunta Juani, otra participante en el debate abierto en el perfil del Consistorio en una red social. Testimonios a pie de calle como el de Pedro Pérez reflejan lo ocurrido. «Sin agua, he tenido que ir a casa de mis padres, en Albalá, para ducharme. Mi novia se ha ido a la de sus tíos en Cáceres», cuenta.

Mejoras en una decena de calles con 264.000 euros Preocupada, rodeada por sus concejales de confianza y con el técnico a su lado. Así aparece la alcaldesa mientras da explicaciones sobre la avería que se inició con una válvula reguladora. Entre ellas, la respuesta al PSOE, que la acusó no cortar el servicio de agua en su calle. «La avería afectó al 80 por ciento del pueblo», contesta. También presume de que con ella en el Ayuntamiento se habrá hecho más que en todos los anteriores mandatos y de paso recuerda que las concesiones a Canal primero y Acciona después se hicieron con los socialistas. María Luisa Holgado, del Grupo Independiente, echa cuentas. Suma 22.000 euros de fondos municipales y otros 264.000 más de la Diputación que permitirán renovar la red en una decena de calles. En ese dinero se incluye la partida de los planes provinciales (230.000 euros) y el programa extraordinario (34.000). Entre las vías que se mejorarán están algunas de las que más daños sufren como Jardines o la Avenida de Cáceres. La previsión es cambiar conducciones de fibrocemento por polietileno. Desde la Plataforma vecinal Sierra de Fuentes Sostenible se han puesto a disposición del Ayuntamiento para solventar las dificultades, pese a que se trata de un colectivo muy crítico con la actual Corporación.

El temor a que se repita la situación se multiplica. Las canalizaciones son antiguas y queda mucho por hacer. Según admite la propia alcaldesa, Acciona ha invertido unos 350.000 euros en mejoras. «Se ha actuado en un 15 por ciento de la red», según el delegado de la empresa. Con esas actuaciones y las que están previstas se espera reducir el coste del servicio, en el que se pagan cerca de 50 euros fijos por recibio, por cuotas como la de saneamiento o abastecimiento.

Agua «a precio de gasolina» o «más cara que los cubatas», resumen en tono jocoso algunos vecinos. «Las averías más importantes están reparadas, pero el suministro aún no está al cien por cien». Lo admitió ayer el responsable de la concesionaria. Los habitantes de Sierra de Fuentes cruzan los dedos para que la vieja red no vuelva a fallar.