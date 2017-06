Shakira y los caballeros duelistas de Cáceres

Una vez le pregunté a un veterano periodista que llevaba casi toda su vida haciendo información de tribunales y sucesos si había aprendido algo después de ver tantos juicios y gente condenada.

- He aprendido - me dijo -, que la gente se complica la vida por tonterías. Hay muchísimos condenados por violencia entre parejas, que se arruinan la vida por obsesionarse, como niños, por una mujer o por un hombre... cuando no vale la pena. Hay millones de hombres y mujeres en el mundo. Si no te va bien con uno o con una, déjalo. No hay que perder el sentido por nadie. Hay personas muy posesivas, que piensan que su pareja sólo puede ser suya y de nadie más, y eso no es bueno. Las relaciones tienen que ser sin cadenas, sin celos.

Me acuerdo ahora de esa conversación, cuando no deja de asombrarme la letra del último éxito de , la cantante colombiana de 40 años a la que atrajo a de Extremadura. Se trata de la canción 'Me enamoré', cuyo vídeo oficial ya tiene 133 millones de visualizaciones y que casi es seguro que será la canción de este verano. La música, muy pegadiza, tiene una letra escrita con poco seso, en la que la cantante cuenta cómo se enamoró del futbolista . Termina la canción repitiendo machaconamente, en un estribillo, que cuando vio al futbolista dijo: «Este es pa'mí, o pa'más nadie». La frase recuerda a las que se escucha muchas veces en los juicios a maltratadores y maltratadoras, en las que consideran que sus parejas o exparejas son suyas y no pueden ser de nadie más. Lo curioso es que la letra no ha causado revuelo para criticarla. Alguien puede pensar que no hubiera pasado lo mismo, si quien la canta fuera un hombre.

Hay en una hermosa leyenda que viene a ser una excelente lección para las personas que pierden la cabeza por mal de amores, se vuelven posesivas y piensan que pueden decidir sobre la vida de los demás.

El escenario de la leyenda es el , la única puerta romana que conserva la de Cáceres, construida en el siglo I, cuya entrada y salida, desde tiempo inmemorial, está vigilada por una imagen de crucificado. La última imagen colocada en este lugar, es un cuadro pintado por por encargo de la cacereña . Este cuadro está en una hornacina en el arco desde la fecha de su encargo, en . Estaba desprotegido de las inclemencias del tiempo al tener sólo una reja metálica. Su deterioro hizo que en la invirtiera 1.500 euros para que el cuadro fuera restaurado por y , quedando desde entonces protegido en la hornacina por un cristal blindado. Siempre la imagen del Arco del Cristo ha estado iluminada de noche, primero con velas y luego con luz eléctrica. La leyenda explica el porqué siempre ha estado iluminada la imagen.

El polifacético (Cáceres, 1949), que además de jefe de la de Cáceres fue presidente del , presidente del , director del y ahora es presidente de la ... Con tanto cargo nos perdemos, cuando queremos decir que César García también es ducho en componer teatro y poesías (hasta en castúo), y es un gran recolector de leyendas, publicando en el año el libro 'Extremadura. Tierra de leyendas', en donde recoge la titulada 'La luz del Arco del Cristo'. En verso cuenta César García la leyenda que sitúa en tiempos de los , cuando la dama más hermosa de la ciudad era . Su amor se lo disputaban dos caballeros: y . Los dos consideraban que la bella Inés debía ser suya y de nadie más, y decidieron batirse en duelo para decidir quién se quedaría con la hermosa doncella.

La cita fue una oscura noche en el Arco del Cristo, donde había una vela iluminando la imagen, y allí cerca estaba el palacio en el que vivía su amada.

Comenzó la lucha y cuando las dos espadas empezaron a entrechocar buscando la muerte del oponente, la vela empezó a parpadear y se apagó. Ante la oscuridad, los caballeros detuvieron el duelo, pero volvió a encenderse la vela. Se reanudó entonces la lucha y la vela volvió a apagarse. Otra vez se detuvieron y la luz surgió, iluminando la cara del Crucificado que les miraba. Pensaron que, sin lugar a dudas, el Cristo no quería que alguno de los dos muriera y entonces, como ya estaba amaneciendo, decidieron ir al palacio del padre de Doña Inés para que ella decidiera con quién de los dos quería casarse, poniéndose bajo el balcón de su amada. Lo que ocurrió lo cuenta así César García:

«¡De pronto! Con tal sorpresa

que les deja boquiabiertos

ven, que con mucho sigilo

del balcón está saliendo

una figura de hombre

que se desliza hasta el suelo

por una maroma oculta

por las sombras y que luego

es la misma Doña Inés

la que asoma medio cuerpo

y antes que desaparezca

a su amado lanza un beso.

Algo tan inesperado

a los dos deja perplejos,

se miran tan sorprendidos

que si no llegan a verlo

nunca lo hubieran creído;

pero pronto su despecho

desaparece y comprenden

que ambos han sido necios,

dando por fijo y sentado

que de la dama el afecto

no pudiera ser de nadie,

salvo de alguno de ellos.»

Entendieron así que ese era el motivo de que el Cristo se empeñara en impedir el duelo, jurando junto a la Imagen que sus familias, y , se encargarían de que el Cristo estuviera siempre iluminado. Ha pasado el tiempo, y siguen algunos enamorados pensando que la persona a la que aman sólo puede ser suya. El año pasado, según figura en la , en la provincia se investigaron 594 casos de lesiones por violencia de género y doméstica y 97 casos de amenazas, coacciones o acoso en la familia.

El amor, mal entendido, sigue causando dolor, mientras Shakira sigue cantando «Este es pa´mí, es pa más nadie. Este es pa'mí, es pa más nadie».