El servicio de radioterapia de Cáceres ha sufrido once averías desde julio José Segura y José Manuel Merchán, familiares de una paciente, ayer ante la gerencia del SES. :: jorge rey Los continuos problemas técnicos de la máquina han obligado a reprogramar las citasde los pacientes MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Miércoles, 27 septiembre 2017, 23:45

Tres averías durante el mes de julio, cuatro en agosto y cuatro en lo que va de septiembre. En total, el servicio de radioterapia del área de salud de Cáceres ha registrado once incidencias en los últimos tres meses, según los datos facilitados ayer por el SES, el Servicio Extremeño de Salud. Algunas de estas averías se han producido apenas tres días después de la reparación. Esta situación ha obligado a cancelar y reprogramar citas a pacientes, lo que ha motivado las quejas de los usuarios y de sus familiares por los fallos técnicos de la máquina.

En el área de salud de Cáceres el servicio de radioterapia está concertado con el centro privado Radioterapia Cáceres S.L. (participado por la clínica San Miguel, entre otras firmas), situado junto a la clínica San Francisco. Hasta aquí son derivados los pacientes oncológicos que necesitan este tratamiento.

«Esta situación se lleva produciendo desde hace tiempo. Quiero llamar a la tranquilidad de todos los pacientes. El área de salud ya está trabajando para dar una solución», indicó ayer el consejero de Sanidad, José María Vergeles, al tiempo que precisó que la máquina es responsabilidad de la clínica, no del SES.

El servicio está concertado con Radioterapia Cáceres, que lo justifica por «paradas técnicas»

José Segura es familiar de uno de los pacientes afectados por las averías de la máquina de radioterapia. A su madre, de 53 años, le diagnosticaron el pasado mes de marzo un cáncer de mama. Tras la operación y las sesiones de quimioterapia, la madre de José está pendiente de un tratamiento de radioterapia que no acaba de llegar y que, según las recomendaciones médicas, debería haber empezado a recibir a mediados de septiembre. «La oncóloga hizo hincapié en que tenía que empezar el tratamiento al mes del último ciclo de quimioterapia, que terminó el 14 de agosto», cuenta Segura.

Una semana después recibieron la primera llamada del centro concertado para realizar la consulta previa a la primera sesión de radioterapia. Y tras esta consulta esperaron la cita para iniciar el tratamiento. Pero nunca llegó. «Esperábamos que nos llamaran para mediados de este mes. Pero no lo hicieron. Yo he ido llamando para informarme y saber qué pasaba. La última vez fue el pasado lunes, día 25, y me dieron cita para el martes, 26, para iniciar el tratamiento de mi madre. Y ayer –por el martes– nos llamaron para anular la cita porque la máquina estaba estropeada», resume José Segura.

La noticia le hizo montar en cólera. Presentó una reclamación en el propio centro y en el hospital San Pedro de Alcántara. «Tras reiteradas quejas consigo que el inicio del tratamiento sea el 26 de septiembre. Y en el día de hoy nos llaman para cancelar la cita por avería de maquinaria. Esta situación es vergonzosa para pacientes con cáncer. Ya es bastante dura la situación para que encima no se den los tratamientos necesarios», escribió Segura en la reclamación que presentó en la clínica el martes.

Además, también comenzó una recogida de firmas a través de la plataforma ‘change.org’ para denunciar lo que está ocurriendo con el servicio de radioterapia de Cáceres. Y ayer, miércoles, mantuvo una reunión con el gerente del área de salud, Francisco Calvo. Como solución, el SES derivará a su madre al hospital de Plasencia para que inicie allí el tratamiento. Tienen la primera consulta el viernes.

Su madre no será la única paciente cacereña derivada. El SES lo hará con todos aquellos que todavía no hayan iniciado el tratamiento, según explicó el consejero de Sanidad. Esta medida afecta de nueve a doce pacientes, añadió Vergeles. A aquellos que ya estén en tratamiento se les reprogramará la cita porque la máquina «ya empieza a funcionar», apostilló.

La última, el martes

La última incidencia registrada en el centro de la Ronda de San Francisco tuvo lugar el martes. Ese día estaba citada la mujer de Javier Pérez para recibir una sesión de radioterapia. Pero se la aplazaron a ayer, miércoles, cuando la paciente fue finalmente atendida. Hace una semana, apunta su marido, se produjo otra incidencia similar. «He puesto varias reclamaciones», indica.

Consultado por este diario, desde el centro Radioterapia Cáceres S. L. se asegura que la cancelaciones de las sesiones están provocadas por paradas técnicas de la máquina. «Es una máquina compleja que necesita revisiones. Estas revisiones dependen del flujo de pacientes que haya en cada momento porque no es constante», explica Luis Pinilla, miembro del equipo directivo de la unidad de radioterapia. «Ya está funcionando perfectamente», agrega.

Vergeles recordó ayer que el nuevo hospital de Cáceres prestará el servicio de radioterapia y que, por tanto, dejará de estar concertado. El centro contará con un acelerador lineal de última generación, que estará operativo desde el primer momento.

Sobre el nuevo hospital también habló ayer el PP. El portavoz de Sanidad en la Asamblea, José María Saponi, pidió a la Junta que desista de abrir la «mitad» del nuevo hospital, en referencia a la primera fase.