El servicio de Oncología Radioterápica de Cáceres será de «altas prestaciones» Obras en el nuevo hospital de Cáceres:: HOY El consejero José María Vergeles asegura que los pacientes con cáncer recibirán menos radiación gracias al acelerador lineal E.P. Viernes, 2 febrero 2018, 17:07

El consejero de Sanidad y de Políticas Sociales José María Vergeles ha asegurado que el acelerador lineal para los tratamientos del servicio de Oncología Radioterápica que tendrá el nuevo hospital de Cáceres será de «altas prestaciones».

En su intervención, ha valorado que dicho servicio «sea público y no privado» y, además, que disponga y permita mejores tratamiento en oncología y una menos radiación para el paciente que necesite una intervención.

También, el consejero de Sanidad ha agregado que se podrán hacer los tratamiento durante las intervenciones quirúrgicas y de forma más selectiva cuando sea necesario reducir el tamaño del tumor que se tenga que extirpar.

De igual modo, ha recordado que es «una buena noticia» que para noviembre de este año sea la apertura de la primera fase del nuevo hospital de Cáceres, una vez concluyan las obras y se instale todo el inmueble necesario, puesto que tendrá una mayor dotación de quirófanos y consultas, así como infraestructuras más avanzadas, entre otras cosas.

Nueva financiación autonómica

Por otro lado, ha lamentado que la nueva financiación autonómica para Extremadura supondrá un descenso de ingresos de 380 millones de euros en Sanidad, puesto que hay un déficit existente de 180 millones de euros y, con los nuevos modelos, recibiría unos 200 millones menos al año, señala.

Para Vergeles, dicho déficit supondrá «no tener unos adecuados servicios públicos y un sistema sanitario publico extremeño insostenible y, por ello, ha instado al Gobierno de España a mantener» el status quo de la financiación actual y de ahí aportar crecimientos para mejorar dichos servicios».

«No tenemos ninguna gana de devolver las competencias pero evidentemente no podemos dar respuesta con estos presupuestos». Asimismo, ha lamentado que, tras el debate que se produzco este pasado jueves en la Asamblea de Extremadura con dicho tema, «el Partido Popular no apoyara» la opinión y exigencias de la Junta.