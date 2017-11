Una sentencia confirma la multa de 6.000 euros por un alquiler turístico ilegal El juicio para recurrir la multa tuvo lugar el 6 de noviembre / HOY El primer fallo judicial en la región indica que la publicidad y el lucro obligan a la inscripción en el Registro Regional de Actividades Turísticas CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Lunes, 27 noviembre 2017, 23:32

El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cáceres ha confirmado una sanción de 6.000 euros a la dueña de una casa rural de Cañaveral que recurrió esta multa, impuesta por la Junta de Extremadura por no estar inscrita su actividad económica en el Registro Regional de Actividades Turísticas. Es la primera sentencia que se falla sobre el ‘boom’ de los alquileres turísticos, una práctica muy extendida y que ha crecido exponencialmente en los últimos años gracias a las aplicaciones de Internet.

La dueña de esta casa, inscrita en un portal turístico on-line, tendrá que hacer frente a la sanción y a las costas judiciales que se le han impuesto.

Este fallo puede crear jurisprudencia y ser un aviso a navegantes ante la avalancha de alojamientos que operan sin regulación, y a los que la Junta quiere poner coto. No cabe recurso contra esta sentencia.

El argumento que el abogado de la dueña del alojamiento, Daniel López Vivas, esgrimió para intentar evitar la multa, recurrida primeramente en recurso de reposición que fue desestimado en abril, fue la no habitualidad, es decir, que se alquilaba esporádicamente, y la no profesionalidad, ya que, según se alegó, no era su actividad principal. Durante el juicio del pasado día 6 también se argumentó que en Extremadura no existe una ley que regule el alquiler entre particulares.

La sentencia, sin embargo, es muy clara sobre todos y cada uno de estos puntos. Acerca del argumento del vacío legal del alquiler entre particulares, apunta que aunque la Ley 2/2011, de Desarrollo y Modernización del Turismo en Extremadura no regula los alquileres entre particulares, abarca «el fomento, la promoción y el desarrollo del turismo» y que en su artículo 2 describe servicios turísticos como «las personas físicas o jurídicas que, mediante contraprestación económica y de forma profesional y habitual, bien sea de modo permanente o temporal, prestan servicios relacionados directa o indirectamente con el turismo». Por tanto, se deja muy claro en el texto de la sentencia que toda empresa que se dedique al turismo debe «presentar ante la Administración las declaraciones responsables y comunicaciones que sean necesarias» conforme a la ley.

Respecto al requisito de la profesionalidad, «el solo hecho de ofertar el alojamiento en distintos portales de ofertas turísticas, de forma permanente en el tiempo, sin limitación de fechas o periodos del año es de por sí suficiente para considerar que se trata del ejercicio de una actividad lucrativa ejercida de forma profesional».

Respecto al tema de la habitualidad, la sentencia indica que conforme al artículo 2 del Decreto 65/2015 se contempla que existe cuando «se haga publicidad del servicio por cualquier medio o cuando se facilite alojamiento mediante contraprestación económica en dos o más ocasiones durante el mismo año».

Legislación

El letrado Daniel López Viva alegó durante la vista oral que otras comunidades autónomas sí cuentan con una legislación más acorde a la nueva realidad que se plantea en el ámbito turístico, tales como Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Madrid, País Vasco o Castilla León.

Según los últimos datos aportados por Francisco Martín, director general de Turismo de la Junta, en la región se han detectado 649 alojamientos ilegales, de los cuales 202 han sido debidamente identificados y 51 ya han presentado su Declaración Responsable para legalizar su situación.

En Cáceres ciudad el número de alojamientos irregulares era de 136 el pasado mes de septiembre.

El camino hacia la legalización implica que el dueño de este alojamiento debe estar autorizado para llevar a cabo actividades económicas y que el propio alojamiento ha de cumplir con los requisitos