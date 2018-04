La señalización del 'Camino de la Virgen' sufre sus primeros desperfectos 01:21 Señal dañada, ubicada en la calle Pizarro. :: lorenzo cordero Juan Carlos Fernández Rincón pronuncia esta tarde el pregón dedicado a la patrona en el Gran Teatro MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Jueves, 19 abril 2018, 08:23

La recién estrenada señalización del 'Camino de la Virgen' ha sufrido sus primeros desperfectos. En concreto, la silueta ubicada en la calle Pizarro, por donde pasa la procesión de subida, ha aparecido dañada. La pieza de hierro forjado ha perdido la parte correspondiente a la cabeza de la patrona.

Estas placas, que marcan el itinerario que recorre la Virgen de la Montaña durante la procesión de subida y la de bajada, se instalaron durante la jornada del lunes y la del martes. Se han colocado, en total 46, coincidiendo con los puntos exactos donde los hermanos de carga de la cofradía realizan sus relevos.

Gráfico. ENCUESTA: ¿Le parecen bien las señales que marcan el recorrido de la Virgen de la Montaña?

La iniciativa ha partido de la hermandad de la Virgen de la Montaña y ha sido sufragada por el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica. El proyecto ha tenido un importe de 2.516 euros, según el dato facilitado por el Ayuntamiento.

La medida no ha pasado inadvertida y la señalización sigue causando sorpresa entre los viandantes. El proyecto también ha generado cierta controversia en la calle. Por un lado, están quienes opinan que, al tratarse de un símbolo religioso, el suelo no es la mejor ubicación y proponen como alternativa su colocación en las fachadas de edificios. Además, otras críticas señalan que las placas pueden constituir un peligro para los peatones, ya que tienen un pequeño resalte y no están exactamente al mismo nivel que el pavimento. La cofradía decidió instalar las señales en el suelo porque hay tramos del recorrido que transcurren sin que haya edificios próximos donde colocar las placas.

Juan Carlos Fdez. Rincón

Esta nueva señalización se ha hecho coincidir con la inminente bajada de la patrona, que tendrá lugar el próximo miércoles. Los actos conmemorativos, no obstante, arrancan hoy. El coronel Juan Carlos Fernández Rincón, presidente del Banco de Alimentos y vicemayordomo de la hermandad, será el encargado de pronunciar el pregón. El acto se celebrará en el Gran Teatro. Comenzará a las 20.00 horas e intervendrá la Coral Santa María de la Montaña.