Una scout cacereña de 17 años salva la vida a una turista que sufrió un infarto Judith Muriel anoche, en su casa, junto a su padre. / LORENZO CORDERO «Hice lo que me enseñaron en mi grupo Al-Kazires», afirma la joven que atendió a la mujer en la calle Parras SERGIO LORENZO Cáceres Martes, 30 enero 2018, 08:52

«Ella estaba tirada en el suelo. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que se había mareado. Le dije a mi padre que le levantara los pies para que circulara mejor la sangre y cuando miré para ella estaba inconsciente. Entonces le desabroche el abrigo, le quité la pañoleta y le hice la reanimación cardiopulmonar, la RCP que me enseñaron en mi grupo scout cuando tenía 12 años». Así cuenta Judith Muriel, de 17 años, a este diario la forma en que salvó la vida a una mujer que sufrió un infarto en plena calle.

Ocurrió el pasado sábado por la tarde, cuando Judith venía, precisamente, de una reunión del grupo scout Al-Kazires al que pertenece. Pasaba por la calle Parras dentro del coche que conducía su padre, cuando vieron que frente al hotel Alfonso IX había un grupo de personas que estaba pidiendo ayuda, al caerse al suelo, desmayada, una mujer que acababa de llegar a la ciudad en una excursión, procedente de Sevilla. Judith y su padre se bajaron a ayudar a la mujer.

«Al principio estaba consciente y hablaba, pero luego perdió el conocimiento y es cuando empecé a hacerle la RCP, la reanimación. También llegaron dos chicos voluntarios de Cruz Roja, que me decían ‘sigue así, sigue así, que está recuperando el pulso’».

La joven cacereña combinó los masajes cardiacos con el boca a boca hasta que llegó una ambulancia del servicio de emergencias 112, cuyo equipo sanitario usó el desfibrilador y le puso una inyección a la mujer, antes de trasladarla al Hospital San Pedro de Alcántara.

Judith sabe que se está mejorando del infarto que sufrió. «Unas acompañantes me pidieron el teléfono, y el domingo por la tarde me llamó un hijo para darme las gracias. Son de Sevilla. Me dijo que si no hubiera actuado como lo hice, su madre hubiera muerto, y que ya estaba mejor, que el sábado por la noche ya podía hablar».

La acción de Judith no ha pasado desapercibida en las redes sociales, en donde el 112 de Cáceres señalaba: «Estamos de enhorabuena...nueva parada en vía pública recuperada. (...) Nuevamente RCP por primeros intervinientes, entre ellos un@s scouts, perfecta colaboración de policía local y dos voluntarios de Cruz Roja de paisano. Enhorabuena a todos los que han colaborado!!!»

El grupo Scout Al-Kazires indicaba: «Una vez más nos sentimos orgullos de nuestros educandos. Judith Muriel, una de nuestras Rover, al salir de la reunión se ha encontrado con un momento delicado. Ha sabido actuar y realizar la RCP hasta la llegada de los servicios de emergencia con la ayuda de dos chicos de Cruz Roja que paseaban de paisanos».

También DYA ha valorado la intervención de Judith e insiste en la importancia de educar en primeros auxilios. Precisamente, DYA impartió el pasado año un curso al grupo de Al-Kazires.

Se da la circunstancia de que Judith está estudiando segundo de Bachillerato en el Instituto Norba Caesarina, donde el pasado 8 de enero dos estudiantes, Sergio Lasso y Aitor González salvaron la vida a su compañero Luis Rodríguez, de 16 años, al aplicarle la RCP cuando sufrió una parada cardiorrespiratoria. Sergio y Aitor también aprendieron la técnica de reanimación siendo scouts.