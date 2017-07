Las sanciones por infracción urbanística se acercan a 500.000 euros en 2016 Casas del Mayoralguillo en el kilómetro 10 de la carretera de Badajoz. :: hoy El Ayuntamiento tramita más de un centenar de expedientes por incumplimiento de la legalidad en los dos últimos años MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Lunes, 3 julio 2017, 07:22

Nada menos que ocho núcleos de construcciones ilegales hay en el termino municipal de Cáceres. La sucesión de inmuebles en mal estado en la capital cacereña se multiplica hasta el punto de que según el último recuento del INE ya son más de 2.000 viviendas las que presentan un estado malo, deficiente o incluso ruinoso. A ello se suman las fachadas. El pleno del pasado mes de abril debatió una moción de Ciudadanos en la que se instaba al equipo de Gobierno a promover las ejecución de obras de conservación y reforma en aquellos espacios públicos degradados. Apelaba a razones estéticas o motivos de interés turístico. En aquel debate, el concejal de Urbanismo defendió el papel de una sección, la de Disciplina Urbanística. Vino a decir Valentín Pacheco que el Ayuntamiento no está parado, que con sus medios llega hasta donde puede y que cuenta con sus propios mecanismos para hacer cumplir la legalidad. La estadística choca con la realidad, pero hay cifras que resultan llamativas.

Entre ellas, por ejemplo, lo que le cuesta a los infractores saltarse la normativa en materia de edificación. Así consta en un informe que ha pasado por Junta de Gobierno y en el que se da cuenta de las intervenciones del Consistorio para atajar las irregularidades que se producen en su termino municipal. Según ese documento, en 2015 y 2016, solo por este concepto, fueron más de un centenar de expedientes abiertos. Exactamente 119. De ellos, 56 el pasado ejercicio.

expedientes abrió el Ayuntamiento en 2016 por ilegalidades urbanísticas El año anterior fueron 63 en total por ornato, seguridad... 56 2016 56 Expedientes por infracciones56 56 Legalizados y archivados24 56 En proceso de legalización13 56 Sin incoar8 56 Obras no legalizables10 56 Caducado1 56 2015 56 Expedientes por infracciones63 56 Legalizados y archivados34 56 En proceso de legalización2 56 Sin incoar18 56 Obras no legalizables6 56 Caducados3

En concreto a lo largo de 2016, entre los expedientes de protección de la legalidad urbanística y sancionadores, 24 casos fueron legalizados y archivados por resolución. Ocho más no llegaron a incoarse al no ser susceptibles, según se comprobó, de infracción. 13 expedientes se encontraban en fase de legalización y solo uno caducó por no articularse a tiempo las medidas adecuadas. Era una vivienda en la que el propietario llevó a cabo pequeñas reformas sin la debida licencia. No obstante, el detalle más revelador es el de las sanciones impuestas a quienes no cumplen con la normativa.

Se impusieron multas en 10 casos, con un importe de cerca de medio millón de euros solo en 2016. En concreto, fueron 479.922 euros. Eso sí, no todo el montante pasa a la recaudación municipal. Varias de las sanciones aún están pendientes de cumplir plazo antes de la alegación correspondiente para ser firmes. Entre ellas figura la más amplia de todas, una de 316.582 euros. Cinco, incluida esa, fueron multas superiores a los 20.000 euros.

En todos los casos se trata de obras no legalizables. El promotor no contó con la legislación en vigor a la hora de ponerse a ejecutarlas o no dio cuenta de las mismas al Ayuntamiento para obtener la licencia necesaria. Puede tratarse desde pequeños arreglos en casa u otras habituales como cerrar una terraza exterior para convertirla en una habitación más de la casa. La recaudación efectiva rondó los 50.000 euros al seguir pendientes de posibles recursos el resto.

El año anterior, en 2015, fueron más los expedientes abiertos aún, 63. Treinta y cuatro pudieron ser legalizados y 18 no llegaron incoarse tras las comprobaciones de rigor. Asimismo, hubo tres más que caducaron y seis se saldaron con multas efectivas que superaron los 32.300 euros de recaudación.

El concejal de Urbanismo ya hizo referencia a los expedientes en los que Disciplina Urbanística está actuando en su intervención en el pleno, aunque no se dieron datos sobre sanciones. No obstante, Valentín Pacheco reconoció que «queda mucho por hacer».