Los saltos de caballos de Cáceres se celebran por primera vez sin apuestas La consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura comunicó el pasado jueves que no estaban permitidas las apuestas CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Sábado, 26 mayo 2018, 13:42

El Concurso Nacional de Saltos de Cáceres, que este 2018 cumple 75 años, se celebra este año sin las tradicionales apuestas.

La consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura comunicó el pasado jueves a la empresa adjudicataria de la organización de este certamen, Endurance Team, cuyo responsable es Miguel Rodríguez, que en función de la normativa del juego esta actividad, la más antigua de España, no se podría realizar. Desde el Ayuntamiento se envió un informe a la Junta explicando el carácter tradicional de esta actividad, pero no se recibió más respuesta desde el gobierno regional, por lo cual ayer no se apostó. Rodríguez explicó que la Policía Nacional acudió ayer tarde hasta el recinto hípico para comprobar que no se estaba llevando a cabo este juego. Apunta que Hacienda en su comunicación mencionaba la presencia de máquinas, algo que no se da en este caso. Rodríguez lamenta que ayer la actividad perdiera público por esta circunstancia. «Avisábamos al público de que iban a ver simplemente saltos, no jugar, si normalmente vienen unas 800 personas ayer había 150».

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado dijo que no es entendible que la ley del juego sea aplicable en este caso, ya que es una actividad no lucrativa. «No son apuestas en el sentido literal, en los informes explicábamos que es un juego tradicional y que está excluido de las restricciones de la ley del juego». La edil, visiblemente enfadada, afirmó que con esto «se daña una tradición de la ciudad».