Robaron a su vecino, exjefe de la Policía Local: «Se han llevado las joyas» Martes, 8 mayo 2018, 20:59

Vecino puerta con puerta de José Mateos es el exjefe de la Policía Local César García, quien llegó alrededor de las cinco de la tarde del domingo a su casa y se encontró la puerta de su vivienda abierta, y a varios agentes de la policía científica buscando huellas. «Habíamos estado en el pueblo y al volver – señala –, vimos que nos habían robado. Se han llevado todas las joyas de mi mujer, le han dejado con lo puesto, y a mí me han quitado un reloj de oro. Algunas joyas son bastante caras», reconoce. Ante esta oleada de robos en viviendas del centro de Cáceres, César García recomienda no abrir a desconocidos que llaman por el telefonillo del portal, «y si llaman al portero automático siempre se debe contestar, porque si no lo haces, los ladrones piensan que no hay nadie en la casa y te los encuentras dentro. Yotra recomendación importante es al marcharse cerrar bien con la llave», con doble vuelta, para evitar una apertura relativamente fácil