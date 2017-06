Rincón de Ballesteros vuelve a sufrir problemas de suministro de agua durante dos días Francisco Solís, del Bar Quico. / Jorge Rey La delegada municipal, Encarna Solís, pide moderación en el consumo a los vecinos y asegura que la pedanía ya ha vuelto a la normalidad MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Martes, 27 junio 2017, 23:15

Más restricciones de agua en Rincón de Ballesteros. Sucedió los pasados días 12 y 13 de junio y la historia se ha vuelto a repetir. La diferencia en esta ocasión es que, al menos, ya había pasado la ola de calor. Sin embargo, el efecto en la vida de los 120 vecinos de la pedanía cacereña (a 39 kilómetros de la capital) ha sido el mismo que hace dos semanas: familias sin poder bañarse o conseguir agua de la red general para cuestiones básicas como higiene o cocinar.

«Es lamentable. Llegué de trabajar el lunes y ni siquiera me pude dar una ducha. Lo triste es que esto se siga repitiendo», relata un residente al que la falta de abastecimiento le causa un especial trastorno ya que trabaja como bombero forestal y la intensidad en estos días resulta notable. Después de jornadas continuas de lucha contra el fuego a pleno campo, advierte, no hay mayor desconsuelo que llegar a casa y no poder bañarse.

Según los vecinos consultados por este diario, las restricciones «con un hilillo que salía del grifo» comenzaron el domingo a última hora y continuaron durante toda la jornada del lunes. Ayer martes se volvió a la normalidad, confirmó la delegada municipal. Encarna Solís no quiso ayer entrar en detalles y lo justificó al estar «el problema resuelto». «El servicio se ha restablecido con toda normalidad y esperamos que no haya más inconvenientes», aclara. Solís asegura que ha dado detalles de lo sucedido a los propios residentes y además les ha pedido «que hagan un consumo de agua responsable», y que tengan moderación a la hora de abrir el grifo.

«No sabemos las causas pero el problema está arreglado. La piscina se está llenando y se va a actuar con mucha prudencia para evitar dificultades», reseña. Tras el corte de agua de hace unas semanas, los vecinos ya estaban alerta. Es el caso de Agustín Enrique Tejeda y su esposa Sebastiana Ordóñez. «Como nos quedamos sin agua la vez anterior, habíamos recogido bastante. Hicimos acopio y nos ha venido bien ahora para cocinar y lavarnos», relata Agustín. En la anterior ocasión el matrimonio tuvo que recurrir a su hijo, que vive en una zona del pueblo en la que los cortes no fueron tan pronunciados.

«Empezamos a notar problemas el domingo por la noche y durante todo el lunes estuvimos sin agua. A esto no te acabas de acostumbrar y menos en este tiempo», comenta Agustín.

Sin tiendas

La delegada Encarna Solís niega que la causa del corte de agua fuese la manipulación de la conducción, que depende de la red de la mancomunidad del Lácara. De hecho, incide en que no se conoce la causa real, pese a que los vecinos afirman que los técnicos de la empresa concesionaria han estado de nuevo por Rincón de Ballesteros, en la zona en la que se ubica el depósito.

El pasado día 13 empresarios como Francisco Solís, del Bar Quico, lamentaban los inconvenientes sufridos por la falta de suministro. A ello se añadía que el agua en las horas siguientes presentaba un color marrón que poco a poco pasaba a ser verdoso, lo que desaconsejaba su consumo. Se da la circunstancia de que en Rincón de Ballesteros, además, no hay ningún comercio o multitienda a los que puedan acudir los vecinos para comprar agua embotellada. Los técnicos revisaron después de la primera incidencia la conducción general y no encontraron ninguna avería en la parte que va desde el enganche con el Lácara a la pedanía.

Inicialmente se llegó a resaltar que la prioridad sobre el regadío del Lácara pudo haber generado ese déficit en la pedanía. A esa versión ofrecida por la alcaldesa en el pleno del día 15 se sumó la que dieron el viernes 17 fuentes municipales tras una reunión entre el Ayuntamiento y la Mancomunidad. Se destacó entonces que la llave de paso había sido manipulada por personas ajenas al servicio.