Rincón de Ballesteros se queda sin agua durante la ola de calor Francisco Solís, del bar del pueblo, abre el grifo y el agua sale turbia un día después de los cortes. / J. Rey El suministro se interrumpió durante toda la jornada del martes y ayer todavía salía turbia, imposible para el consumo MANUEL M. NÚÑEZ Miércoles, 14 junio 2017, 23:56

«Este pueblo está abandonado. Se llevan nuestros votos a Cáceres y nos dejan aquí de la mano de Dios». Toma la palabra Sebastiana Ordóñez, de 79 años. Dice que está operada de varices, que tiene una prótesis, que padece de la vesícula, de bronquios y de corazón. A pesar de tanta dolencia su energía es encomiable. Sube el tono cuando se trata de reivindicar. En su nombre y en el de los 120 vecinos que forman el censo de Rincón de Ballesteros. Desde el lunes por la noche y durante todo el martes se quedaron sin suministro de agua en plena ola de calor. Ese día el termómetro se acercó a los 40 grados en la que se supone que es la barriada más singular de Cáceres, 39 kilómetros al sur de la capital.

El lamento de Sebastiana no es el único. Agustín Enríquez se acerca al botiquín antes de las dos de la tarde. Cuenta que vivir sin agua fue una pequeña odisea para ellos, aunque les salvó que pudieron llenar unas botellas en casa de su hijo, donde apenas salía «un hilillo» por el grifo. «Aquí la mayoría somos gente mayor. No teníamos ni para beber ni para lavarnos. El corte nos cogió desprevenidos. Nadie nos avisó», se queja en la Plaza de España, junto al Bar Quico, Florentina Jara. En el local, su dueño, Francisco Solís, revela que tuvo que hacer equilibrios para no cerrar: «La cafetera se quedó sin presión y los vasos los metí en el lavavajillas. Fue horrible. Hoy ya, por fin, sale agua, pero mira qué agua». Muestra un vaso con un líquido que primero parece un batido y a medida que se asienta se asemeja a un vino de pitarra servido en vaso largo. Ni Francisco ni sus clientes están dispuestos a beber eso.

La pedanía cacereña no tiene tiendas para comprar agua y la piscina continúa cerrada

Otros afectados, como Juan Antonio Roncero o Ezequiel Canete, prolongan el debate a la sombra. Junto a ellos, alrededor de una cerveza, Domingo Álvarez, de 77 años, y Antonio Roncero, de 82. Todos coinciden en que en una situación como ésta se hubiese agradecido alguna explicación por parte del Ayuntamiento. También se preguntan por qué se dejó sin agua durante todo el martes al pueblo y no se arbitró alguna solución. Por ejemplo, comentan, traer un camión cisterna.

Desde el lunes a última hora hasta las 23 horas del martes los residentes se quedaron sin abastecimiento, según los testimonios recogidos por HOY. La preocupación por el asunto en el Ayuntamiento se pone de manifiesto con la presencia ayer en Rincón de Ballesteros del gerente de la empresa del agua, Canal Gestión, y el máximo responsable de la Inspección municipal de Servicios, José Luis Castaño y Miguel Ángel Sánchez, respectivamente. Castaño no quiso valorar una de las explicaciones que circularon sobre el corte de agua, que en Carmonita se había llenado la piscina municipal. El alcalde de la localidad lo desmintió. «La piscina está vacía. Tendrán que explicarlo la mancomunidad y Aquanex, la gestora del agua», apuntó.

También se interesó por el problema Encarna Solís, nueva delegada municipal en Rincón de Ballesteros. «Hemos tratado de buscar solución en el menor tiempo posible. El viernes habrá una reunión para tratar de determinar las causas», indicó. Entre los vecinos reinaba la indignación. Consideran que dejarles sin agua es solo una muestra más del abandono que sufren. «Es una marginación absoluta», incide Juan Antonio Roncero. Florentina relata que para ir al oculista a Cáceres tuvo que decirle a una vecina que la acompañara. «Si no somos dos como mínimo el bus municipal no sale. Es muy triste. Y ahora el agua. Esto parece el desierto del Sáhara», clama. En Rincón no tienen ni una multitienda. «Si queríamos agua había que ir a Cáceres», cuenta Juan Antonio Roncero. El albergue y la piscina siguen cerrados. Se espera que abran el día 1. Peor lo llevó Calixto Carrasco. Este bombero forestal llegó por la mañana de un incendio en Cañaveral, agotado tras horas de trabajo. Ducharse fue misión imposible. «Pero -recuerda- esto no es la primera vez que pasa».