«Un riesgo importante es la concentración del mercado»

Víctor Gragera tiene una amplia experiencia como responsable de exportaciones de la Cámara de Comercio. No en vano lleva 20 años trabajando en esta área, lo que le permite tener un gran conocimiento del tejido empresarial cacereño en lo que se refiere al comercio exterior. Por ello, con los datos en la mano, no deja de llamar la atención sobre el riesgo de la excesiva concentración tanto de países, es decir del mercado de destino, como de productos que se venden.

Los diez primeros países de destino de las exportaciones cacereños suman 347 de los 405 millones de euros, es decir que copan el 85 por ciento de las ventas. «Es un riesgo porque si se cae un país o algún producto, cojea la balanza comercia. Sería necesario diversificar al oferta hacia mercados emergentes no tan saturados», afirma. En cuanto a los productos, sucede los mismo: los diez primeros suman casi el 80 por ciento de lo que se vende, 322 de los 405 millones de 2016.

En este sentido, afirma que las empresa extremeñas «tienen que animarse a exportar productos», a lo que pueden contribuir los incentivos nacionales, regionales y locales: «uno de nuestros grandes retos es aumentar las exportaciones».

También cree necesario buscar otros mercados fuera de Europa ya que los que están en este entorno comunitario representan el 84 por ciento de las exportaciones cacereñas: 342 millones. El ranking de 10 países, sólo Rusia y Marruecos figuran como países no europeos. Gragera también apunta tres nubarrones que se ciernen sobre el mercado exterior español, incluido el de la provincia: el Brexit y la posible barrera antidumping en Estados Unidos, dos peligros futuros a los que hay que sumar el tercero, ya existente: el veto ruso a las frutas y hortalizas europeas, en vigor desde 2014. Según explica, el Brexit puede suponer un retroceso de ventas porque se prevé una devaluación de la libra. El veto ruso a las frutas ha afectado menos a la provincia de Cáceres y mucho a la de Badajoz. El veto no ha incluido las aceitunas negras, que suponen 18 ,4 millones de ventas a Rusia. Las medidas antidumping en Estados Unidos sí pueden afectar a la provincia por los 4 millones de euros que se venden de aceitunas en rodaja en Estados Unidos para alimentos elaborados, como pizzas. Si se impiden estas ventas, «habría que buscar un mercado de igual tamaño y no es tan fácil», explica Gragera.