La revisión salarial en el Ayuntamiento de Cáceres será a través de la carrera profesional Representantes sindicales a la salida de la reunión, con Elena Nevado al fondo. :: l. cordero Principio de acuerdo con los sindicatos tras retomarse el documento presentado el pasado 18 de octubre MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Martes, 14 noviembre 2017, 07:28

Lo que iba a ser un otoño caliente se ha transformado en un principio de acuerdo que devuelve la paz laboral al Ayuntamiento, al menos por el momento. El primer paso fue desconvocar la concentración anunciada para el viernes. Para hoy mismo estaba prevista otra protesta, además de una asamblea general de trabajadores, mañana miércoles. No se llevarán a cabo, confirmaron ayer los sindicatos tras cerca de hora y media de reunión con la propia alcaldesa.

Elena Nevado recibió a los delegados de CSIF, UGT y Comisiones Obreras once días después de que estos hubiesen amenazado con boicotear el pleno del próximo jueves 16 si no se retomaba la negociación de la revisión salarial. La respuesta de la regidora fue que no aceptaba chantajes. «No podemos pagar las gafas o las lentillas a toda la familia», llegó a afirmar. Ayer, tras ese preacuerdo que debe sellarse en mesa de negociación y que se quiere llevar a la próxima sesión plenaria, Nevado apuntó que las centrales sindicales «se pasaron de frenada» al levantarse de la mesa. La revisión de sueldos se articulará a través del segundo nivel de la carrera profesional. También se mantendrían los complementos retributivos pendientes de 1999 y 2005. En total, son unos 210.000 euros.

El punto de encuentro llega a través de la que fuera propuesta inicial de la mesa general de empleados públicos que se celebró el 18 de octubre. En ella se abordaba el abono del nivel 2 de la carrera profesional hasta un límite legal que se complementaba, según el caso, con determinados beneficios sociales. Los sindicatos no aceptaron entonces y ni siquiera llegaron a votar. Fue entonces cuando se activó una segunda propuesta sobre la mejora salarial de los grupos A1 y A2, que formaba parte del acuerdo con Ciudadanos. «Nuestra voluntad siempre fue dialogar y buscar acuerdos. Es una buena noticia que se haya recuperado el diálogo», destaca la alcaldesa. Elena Nevado recordó ayer que los grupos A1 y A2, unos 90 funcionarios, «fueron los que más vieron recortados sus sueldos tras la decisión de Zapatero de bajar un 5 por ciento los salarios a los trabajadores públicos».

Los sindicatos rebajan expectativas sobre las ayudas sociales pero sostienen que sería satisfactoria esa inclusión del nivel 2 de la carrera profesional. A la salida de la reunión admitieron que el acuerdo está próximo una vez que se materialice en una nueva mesa.

Para ello se renuncia a mejoras sociales pero se plantea que si el 20 por ciento de la carrera profesional que debe empezar a pagarse en 2018 tiene limitaciones legales, el porcentaje restante se añada al 20 por ciento de 2019. Los sindicatos asumen la vuelta al documento inicial, que se les presentó sin un estudio previo y para aprobar «en cinco minutos» en la mesa.

«Hay que pulir matices aún», señalaron Jesús Solana (CSIF) y José María Martín (CCOO). Pero ven positivo que se pueda negociar el convenio a partir de 2018. El nivel 2 de la carrera profesional compensaría la subida exclusiva para los A1 y A2. En los presupuestos de 2018, los gastos de personal suben 457.000 euros.