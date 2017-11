El retraso del frío deja importantes pérdidas en el sector del textil y calzado El stock de la temporada no ha estado acompasado a las necesidades del público. :: jorge rey Los comerciantes no recuerdan un otoño tan tardío y calibran que las ventas de temporada se han retrasado al menos un mes CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES Miércoles, 1 noviembre 2017, 08:59

Más que mirando al cielo, los comerciantes de Cáceres no dejan de consultar las previsiones meteorológicas, esperando que esa estación que sobre el papel empezó el 21 de septiembre manifieste sus temperaturas más típicas. El retraso de al menos un mes del otoño real ha hecho pedazos las previsiones de muchos empresarios. Sin poder obtener valoraciones sobre porcentajes, muchos de ellos lamentan que una buena parte del stock disponible aún no haya tenido salida. El público ha pasado de largo de tiendas de ropa y zapaterías bajo un sol de justicia y en chanclas.

Parece muy obvio que con un octubre en el que se han alcanzado máximas por encima de los 30 grados los jerseys y abrigos no hayan hecho acto de aparición. Lo que puede ser un mero tema de conversación supone un quebradero de cabeza para el sector afectado.

Esto lo notan desde el pequeño comercio hasta las cadenas. Ana María García Arias, empleada de Neck and Neck, una tienda de ropa infantil de la calle Obispo Ciriaco Benavente asegura que las ventas habituales se han retrasado «dos meses».

La ropa de verano ha seguido usándose y es difícil, cuando los termómetros están atosigando, animarse a comprarse ropa para el invierno. Parece de cajón y así ha sucedido. «Las mamás han aguantado, todavía no han comprado la ropa de invierno, y no podemos cambiar el stock», explica. «Estamos deseando que llegue el otoño de verdad».

En Benetton de la avenida de España también andan consultando permanentemente el tiempo. La tienda, que funciona como cadena, ofrece ropa de hombre, de mujer, de niño y de niña. «Hay ropa de otoño que no se ha vendido, por eso se hacen promociones como mid-season, para que tengan salida», explica María Martín, gerente de este comercio. Este año no se ha dado tampoco una vuelta al cole como tal, se ha vendido muy poca ropa para equipar a los niños en el regreso a las aulas.

Reacción

«Pedimos la misma mercancía, lo que nos salva es la clientela que sí que se anticipa», se lamenta Rocío Pérez, trabajadora de la boutique P y A de la calle San Pedro de Alcántara. Aquí la lana y los abrigos invaden una buena parte del territorio de esta tienda. Ropa que necesita temperaturas otoñales que no llegan del todo.

El cambio climático no es una entelequia. Cristina Herreros de Tejada es la dueña de Closer, también en esta céntrica y peatonal vía. Ella considera que el comercio pequeño, las boutiques como la suya, «no tienen forma de reaccionar».

A la ruptura de las reglas del juego que han generado las franquicias, con ofertas prácticamente en cualquier momento del año, se añade el disloque climatológico. «Estamos retrasados al menos un mes», certifica Herreros de Tejada, que, pese a todo, considera que la cosa no le ha ido mal del todo gracias a las personas que renuevan su armario con anticipación. «Tengo marcas exclusivas de las que traigo pocas unidades, y las clientas fijas lo saben».

¿Se puede vender una bermuda a finales del mes de octubre en el hemisferio norte del planeta? Se puede. O al menos en la tienda Rojo de la calle Pintores lo hicieron hace pocos días, tal y como relata Maite Durán entre pantalones de pana, jerseys de punto y cazadoras fuerte. «Ya ha empezado algo, en cuanto sale un día más fresco se nota», explica. Hay poca solución, más allá de no retirar demasiado la ropa más ligera si el calor sigue apretando.

Zapato alto, botas, fulares y sobre todo, paraguas, esperan en sus estanterías. En la tienda Boncan tienen puesto un gran cartel en su escaparate en el que anuncian con enorme tipografía la palabra paraguas. Por ahora han sido poco necesarios. «En once años que lleva abierta la tienda no he visto nada parecido», apunta Fernando Bonilla, dueño de esta tienda. Su tabla de náufrago son los complementos que también se venden, como pendientes, collares y bolsos.

Carlos Peña es dueño de una de las más veteranas zapaterías de Cáceres, Peña, junto a la Plaza Mayor. Él desea que llueva por varios motivos. Uno de ellos es la necesidad de que el campo reviva, y otro es la marcha de su propio negocio. «Este año se adelantó el calor y en Semana Santa ya se estaba vendiendo el calzado abierto, pero hasta que no llegue la lluvia no saldrá el de invierno». La previsión es que mañana jueves empiece a llover.