Reponen árboles en San Pedro de Alcántara Estado en que quedaron algunos árboles. :: jorge rey REDACCIÓN. Jueves, 11 enero 2018, 09:03

Aún no eran árboles de gran envergadura, pero su crecimiento resultó segado por los actos vandálicos que tuvieron lugar en diciembre en la calle San Pedro de Alcántara. Frente al colegio Carmelitas tres troncos aparecieron totalmente tronchados. El Ayuntamiento los ha sustituido ya dentro de su campaña de invierno. Después de la peatonalización de San Pedro de Alcántara perdió algunos árboles destacados y sus pintorescos naranjos, y desde algunos colectivos se apuntó al desierto en el que se iba a convertir esta vía. Hace ya casi tres años se plantaron 18 ejemplares de peral de flor y 10 laurel, pero aún no conforman una masa verde voluminosa. Con los actos vandálicos, además, no han podido crecer.