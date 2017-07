La remodelación pendiente que quería Ciudadanos Lunes, 3 julio 2017, 07:22

Entre las condiciones que puso Ciudadanos para apoyar las cuentas municipales presentadas por el PP en el Ayuntamiento estaba la redacción del Plan Especial para el casco histórico. Ciudadanos se siente engañado en ese punto, entre otros, por el equipo de Gobierno. Dice que no ha cumplido, que no tiene voluntad de hacerlo. Desde el Ejecutivo se recuerda que se ha aprobado la partida presupuestaria pero que la redacción de los pliegos para su posterior contratación lleva su tiempo. Lo que no va a hacer el Gobierno, según el portavoz, Rafael Mateos, es desatender el día a día de la ciudad para que Ciudadanos se dé por satisfecho. Para la formación naranja ese incumplimiento también es extensible a la remodelación del área de Urbanismo, cuyo organigrama está diseñado pero no así su materialización.