El refugio de animales de la Diputación de Cáceres arranca con una partida de 450.000 euros La inversión sale adelante con los votos de PSOE y PP en el pleno provincial, que también aprueba el Pan Activa 2019 con 21 millones de presupuesto MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Sábado, 30 junio 2018, 09:23

Es un viejo proyecto, pero por fin toma cuerpo. Los alcaldes han trasladado de forma repetida a la Diputación las dificultades con las que se encuentran para dar respuesta a los animales domésticos que son abandonados. Se trata en su mayoría de perros sin hogar que deambulan por las calles de los municipios cacereños y para los que los consistorios no tienen espacios habilitados.

El PP y el PSOE se pusieron de acuerdo en julio de 2017 para que la institución provincial diese respuesta a ese problema con la creación de un centro de recogida. El pleno aprobó ayer el desarrollo de esa inversión. El refugio de animales estará en la finca Haza de la Concepción de Malpartida de Plasencia y cuenta con una partida que ya está en marcha por importe de 450.000 euros.

El PP ya planteó la puesta en funcionamiento de la perrera municipal durante su mandato. Entonces se llegó a barajar su ubicación en Cañaveral, en la confluencia con la autovía A-66. No se hizo realidad. Ya en la oposición, los populares retomaron la idea. El PSOE la asumió y el proyecto se desarrollará con un consenso general. Populares y socialistas votaron ayer a favor, mientras que el nuevo diputado de Ciudadanos se abstuvo. Cayetano Polo justificó esa decisión en la mayoría de los puntos de la sesión plenaria por no haber asistido a las comisiones informativas, al no haber tomado aún posesión.

En el pleno, que contó con una treintena de puntos en el orden del día, se aprobaron inversiones por 25,8 millones. Destacan los 21,02 millones del Plan Activa. El PP pidió que se dejará sobre la mesa ante la discrepancia de criterio por los habitantes que se atribuyen a los municipios. Finalmente, solo el PSOE votó a favor.